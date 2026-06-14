Παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι η νέα κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του, υποστήριξε ότι η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς, όπως σημείωσε, οι συζητήσεις που αφορούν το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, με προεκτάσεις που σχετίζονται και με τον Λίβανο.

Στο μήνυμά του κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, απευθύνοντας έκκληση να αποφευχθούν νέες επιθέσεις και από τη Χεζμπολάχ, προκειμένου να μην ενταθεί περαιτέρω η κατάσταση.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης, ας μην το χαλάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έγινε λίγες ώρες μετά το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ και είναι γνωστή ως Νταχίγια.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς γνωστοποίησαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον στόχων της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ενέργεια αυτή αποτέλεσε απάντηση στα πυρά που είχαν εκτοξευθεί από τη Χεζμπολάχ προς ισραηλινές περιοχές.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα, καθώς η νέα ένταση προκαλεί ανησυχία για τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και για την πορεία των διπλωματικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη.