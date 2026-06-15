Η επιβεβαίωση αργά το βράδυ της Κυριακής ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διήρκεσε τρεισήμισι μήνες προκάλεσε συγκρατημένη αισιοδοξία στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα περιοριστεί το πλήγμα που είχε δεχθεί η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας του πολέμου.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent κατέγραψαν σημαντική πτώση με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία που είχε ήδη ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Το διεθνές σημείο αναφοράς υποχώρησε περισσότερο από 4%, φτάνοντας στα 83 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που παραμένει μόλις 11 δολάρια υψηλότερο από εκείνο που καταγραφόταν πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, τα χρηματιστήρια, τα οποία είχαν επιβαρυνθεί επί μήνες από την αβεβαιότητα που συνδεόταν με τη σύγκρουση, κινήθηκαν ανοδικά. Ο δείκτης Νικκέι στην Ιαπωνία σημείωσε άνοδο άνω του 5% στο πλαίσιο ενός ευρείας κλίμακας ράλι ανακούφισης, ενώ αντίστοιχη ήταν και η άνοδος του δείκτη Κόσπι στη Νότια Κορέα. Οι δύο χώρες συγκαταλέγονται στους μεγάλους εισαγωγείς ενέργειας, γεγονός που ενίσχυσε τη θετική αντίδραση των αγορών τους. Άλλοι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν πιο συγκρατημένα κέρδη.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 φαινόταν να οδεύει προς άνοιγμα με άνοδο μικρότερη του 1%, καθώς οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αναμενόταν να περιορίσουν τη γενικότερη αισιοδοξία που επικρατούσε στην αγορά.

Αναλυτές των χρηματοπιστωτικών αγορών προειδοποίησαν ότι, παρά τη σαφή ανακούφιση που προκάλεσε η προοπτική λήξης του πολέμου, οι λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου παραμένουν περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τερματίζει τον αμερικανικό αποκλεισμό του Ιράν και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς δασμούς.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, η οποία στο παρελθόν είχε ζητήσει την επιβολή διοδίων, ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού από κοινού με το Ομάν. Η επιβολή οποιουδήποτε τέλους διέλευσης θα υπονόμευε την αρχή της ελευθερίας των θαλασσών που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λειτουργία των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές εάν οι πλοιοκτήτες θα είναι διατεθειμένοι να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς προστασία ή ποιο θα είναι το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός διαχειρίζεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πιο τακτικές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν από την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται η υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, οι όγκοι μεταφοράς αναμένεται να παραμείνουν σημαντικά μειωμένοι, καθώς οι ενεργειακές υποδομές σε χώρες του Κόλπου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Αν και ορισμένα δεξαμενόπλοια κατάφεραν να διασχίσουν τη διαφιλονικούμενη θαλάσσια οδό κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, τα περισσότερα απέφυγαν να αναλάβουν το σχετικό ρίσκο. Παράλληλα, το καθεστώς που θα ισχύσει στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενδέχεται να εξελιχθούν σε πιθανά σημεία τριβής όσο πλησιάζει η ώρα της υπογραφής της συμφωνίας.

Η ανώτερη αναλύτρια της Swissquote, Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, σχολιάζοντας το κλίμα στις αγορές, ανέφερε: «Τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνται σταθερά σε θετικό έδαφος ενόψει της έναρξης των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να αποδειχθεί διατηρήσιμη και να οδηγήσει σε υποχώρηση των πληθωριστικών προσδοκιών παγκοσμίως, καθώς και σε πιο ήπια νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες».

Η ίδια πρόσθεσε: «Όσο οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υπό έλεγχο, οι γεωπολιτικές ανησυχίες των αγορών θα υποχωρούν. Αυτό αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη ενόψει μιας εβδομάδας γεμάτης από σημαντικές συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών».