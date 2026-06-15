Σε μία ιστορική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε επίσημα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία απόψε (15 Ιουνίου) το βράδυ στο Λουξεμβούργο.

Στο τραπέζι των συζητήσεων κάθισαν εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, προκειμένου να ξεκινήσουν τις επίσημες συνομιλίες που αφορούν το πρώτο θέμα της ατζέντας.

Την είδηση για την έναρξη της διαδικασίας επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου των Κρατών Μελών με σχετική του δήλωση στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισφραγίζοντας το πρώτο βήμα για την ένταξη που διεκδικεί η Ουκρανία.