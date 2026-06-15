Με έναν συγκινητικό λόγο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Έργκιν Αταμάν, τονίζοντας πως πάντα είχε όνειρο να συνεργαστούν.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ στάθηκε στις προσπάθειες που έκανε τα προηγούμενα χρόνια για να τον πείσει να αναλάβει τους «πράσινους», αλλά και για τη μάχη που έδωσαν από κοινού εντός και εκτός παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Το έξω ξαναπεί στο παρελθόν, ήταν όνειρο να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Είχα ένα όνειρο, αφότου ο πατέρας και ο θείος μου αποχώρησαν, ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήμασταν στη 17η θέση, προτελευταίοι στην Ευρωλίγκα. Καθόμουν στο Σούνιο και σκεφτόμουν πως θα φέρω τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό;

Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τη δεύτερη χρονιά ξανά. Μετά από όλα αυτά λίγο «μπλα, μπλα, μπλα», λίγο φαγητό, καλαμαράκι και συρτάκι, έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό!

Το απέδειξε αυτό, μας πήρε από τη 17η θέση και μας πήγε στην κορυφή της Ευρώπης σε έναν χρόνο. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε, γιατί είμαστε και οι δύο μαχητές, παλεύαμε το «σύστημα». Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους.

Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον «πόλεμο» εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είμαστε νέοι, να έχουμε υγεία και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον.

Εργκίν σε ευχαριστώ πάρα πολύ!».