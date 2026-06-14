Νέο προκλητικό δημοσίευμα από τουρκικό μέσο βάζει στο στόχαστρο την ελληνική επένδυση στα μη επανδρωμένα συστήματα, επιχειρώντας να συνδέσει το πρόγραμμα drones των Ενόπλων Δυνάμεων με φορτισμένες ιστορικές αναφορές για την Τριπολιτσά.

Το TRHaber, σε άρθρο του με τίτλο «Η Ελλάδα γνωρίζει τα καμικάζι drone: Θα στήσουν σχολή στο κέντρο της σφαγής του Μοριά», αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας παραγωγής drone στη Μαλακάσα, βόρεια της Αθήνας, αλλά και στο σχεδιαζόμενο κέντρο εκπαίδευσης χειριστών FPV drones στην Τρίπολη.

Αυτό το δημοσίευμα έρχεται λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε εξαιτίας της αλλαγής του εμβλήματος μονάδας του ελληνικού στρατού.

Στο στόχαστρο οι δηλώσεις Δένδια

Το τουρκικό δημοσίευμα κάνει ειδική αναφορά στις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη η Ελλάδα να μπορεί να προστατεύει μόνη της την πατρίδα της απέναντι σε μια «πραγματική και συγκεκριμένη απειλή».

Το TRHaber υποστηρίζει ότι ο Έλληνας υπουργός, χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, «δείχνει συνεχώς» προς την Άγκυρα, παρουσιάζοντας τις ελληνικές κινήσεις στον τομέα των drone ως αποτέλεσμα φόβου απέναντι στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Αναφορές σε FPV drones και νέα παραγωγική μονάδα

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, η Ελλάδα επιταχύνει τις επενδύσεις της σε FPV drone, με στόχο η ετήσια παραγωγή να αυξηθεί από 4.000 σε τουλάχιστον 10.000 μονάδες.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι στη Μαλακάσα δεν θα παράγονται μόνο μικρά τετρακόπτερα drone, αλλά θα δημιουργηθεί και υποδομή για μεγαλύτερα UAV, μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα, θαλάσσια και υποβρύχια συστήματα, καθώς και anti-drone μέσα.

Η προκλητική αναφορά στην Τριπολιτσά

Το πιο προκλητικό σημείο του άρθρου είναι η αναφορά στην Τρίπολη, όπου σχεδιάζεται να λειτουργήσει κέντρο εκπαίδευσης χειριστών FPV drone.

Το TRHaber επιλέγει να παρουσιάσει την πόλη ως «κέντρο της σφαγής του Μοριά», αναφερόμενο στα γεγονότα του 1821 στην Τριπολιτσά και υιοθετώντας έντονα φορτισμένη ιστορική ρητορική.

Με αυτόν τον τρόπο, το τουρκικό μέσο δεν περιορίζεται στην καταγραφή των ελληνικών αμυντικών σχεδίων, αλλά επιχειρεί να τα εντάξει σε ένα αφήγημα ιστορικής αντιπαράθεσης και καχυποψίας απέναντι στην Ελλάδα.

Στο ίδιο αφήγημα και ο Σκαραμαγκάς

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι, πέρα από την Τρίπολη, η Ελλάδα σχεδιάζει εκπαίδευση χειριστών μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων στη ναυτική βάση στον Σκαραμαγκά.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο, με το τουρκικό μέσο να παρουσιάζει το ελληνικό πρόγραμμα μη επανδρωμένων συστημάτων ως προσπάθεια στρατιωτικής ενίσχυσης απέναντι στην Τουρκία.

Τουρκική ενόχληση για τα ελληνικά drones

Το άρθρο του TRHaber κινείται σε σαφώς επιθετικό ύφος, παρουσιάζοντας την ελληνική προσπάθεια ανάπτυξης drones ως αντίδραση στην άνοδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η επιλογή των εκφράσεων, η χρήση του όρου «καμικάζι drones» και η σύνδεση με την Τριπολιτσά δείχνουν ότι το δημοσίευμα επιδιώκει περισσότερο να δημιουργήσει εντυπώσεις παρά να περιοριστεί σε μια ουδέτερη καταγραφή των ελληνικών εξοπλιστικών κινήσεων.

Η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις ελληνικές κινήσεις στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων, ενώ τουρκικά μέσα επιχειρούν να τις παρουσιάσουν μέσα από πρίσμα ανταγωνισμού, ιστορικών αιχμών και στρατιωτικής αντιπαράθεσης.