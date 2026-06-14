Με προκλητικό τρόπο παρουσιάζει τουρκικό δημοσίευμα τη φωτογραφία που φέρεται να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης Denizkurdu-II/2026, προκαλώντας αντιδράσεις για το πώς αξιοποιείται επικοινωνιακά από την Άγκυρα.

Η εφημερίδα Yeni Akit, με τίτλο «Η φωτογραφία που ξεσήκωσε την Ελλάδα: Οι Τούρκοι μας ταπείνωσαν», αναφέρεται σε εικόνα στην οποία φέρεται να εμφανίζεται Έλληνας στρατιωτικός ακόλουθος κοντά σε αξιωματικό του ψευδοκράτους, στο πλαίσιο της τουρκικής αεροναυτικής άσκησης.

Το τουρκικό μέσο επιχειρεί να παρουσιάσει το περιστατικό ως διπλωματικό και επικοινωνιακό πλήγμα για την Αθήνα, υιοθετώντας ύφος θριαμβολογίας και κάνοντας λόγο για ελληνική «αναστάτωση».

Το αφήγημα της Άγκυρας

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, οι εικόνες από την άσκηση προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ελλάδα, καθώς θεωρήθηκε ότι η παρουσία Έλληνα αξιωματικού στον ίδιο χώρο με αξιωματικό του ψευδοκράτους μπορεί να αξιοποιηθεί από την Τουρκία ως μήνυμα έμμεσης νομιμοποίησης.

Η Yeni Akit παρουσιάζει την υπόθεση ως απόδειξη ότι η Τουρκία κατάφερε να εκθέσει την Ελλάδα σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα: το Κυπριακό και τη μη αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Η ρητορική του δημοσιεύματος κινείται καθαρά σε προπαγανδιστική γραμμή, επιχειρώντας να μετατρέψει μια εικόνα από στρατιωτική άσκηση σε πολιτικό μήνυμα υπέρ της τουρκικής θέσης περί «δύο κρατών» στην Κύπρο.

Γιατί προκαλεί αντιδράσεις η φωτογραφία

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη φυσική παρουσία αξιωματικών σε χώρο παρακολούθησης στρατιωτικής άσκησης.

Αφορά κυρίως το πώς η Τουρκία επιχειρεί να αξιοποιήσει την εικόνα, παρουσιάζοντας την παρουσία του Έλληνα στρατιωτικού ακόλουθου ως δήθεν ένδειξη αποδοχής ή κανονικοποίησης της παρουσίας εκπροσώπου του ψευδοκράτους.

Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που προκαλεί ανησυχία: η Άγκυρα δεν περιορίστηκε στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από την άσκηση, αλλά τουρκικά μέσα και λογαριασμοί στα social media τις έντυσαν με πολιτικό περιεχόμενο, επιχειρώντας να δημιουργήσουν εντυπώσεις.