Στο στόχαστρο τουρκικών μέσων ενημέρωσης βρέθηκε ο Νίκος Δένδιας, με αφορμή το νέο πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα, όπως αυτό του CNN Turk, παρουσιάζουν το πρόγραμμα ως πρωτοβουλία που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, αλλά, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές δυσκολίες λόγω της περιορισμένης συμμετοχής. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, από τις 71 γυναίκες που ξεκίνησαν αρχικά την εκπαίδευση, ο αριθμός των εθελοντριών φέρεται να έχει μειωθεί στις 42.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, καθώς τα τουρκικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι ο Νίκος Δένδιας είχε δώσει προσωπικό βάρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην άμυνα.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβάλλεται και η επίσκεψη του υπουργού στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία, όπου φέρεται να συνομίλησε με τις συμμετέχουσες, επιχειρώντας να ακούσει τις εμπειρίες τους και να ενισχύσει το ηθικό τους.

Τα τουρκικά μέσα επιχειρούν να εμφανίσουν την πτώση της συμμετοχής ως ένδειξη αδυναμίας του εγχειρήματος, ανοίγοντας συζήτηση για τη βιωσιμότητα του προγράμματος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην προσπάθεια διεύρυνσης της συμμετοχής των γυναικών στις στρατιωτικές δομές.

Παρά τις αιχμές, το πρόγραμμα παραμένει μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ελληνικού υπουργείου Άμυνας να αναβαθμίσει τη συμμετοχή των γυναικών στην εθνική άμυνα και να διαμορφώσει νέα δεδομένα στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.