Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, καθώς ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε το βούλευμα με το οποίο είχε γίνει δεκτό το αίτημά του για υφ’ όρων απόλυση.

Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν έξω από την κατοικία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στον Βύρωνα, καθώς είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη σύλληψή του και την επιστροφή του στις φυλακές, μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτή την εισήγηση του αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη και να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί υπό όρους έπειτα από σχεδόν 24 χρόνια εγκλεισμού.

Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε το απόγευμα στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, το οποίο ανέλαβε τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Τελικά μετά την έλευση των αστυνομικών αρχών εμφανίστηκε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος δεν επιβιβάστηκε σε κάποιο περιπολικό, αλλά μπήκε στο ταξί προκειμένου να μεταφερθεί ξανά στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της «17 Νοέμβρη» είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ήταν η πέμπτη φορά που υπέβαλε αίτημα υφ’ όρον απόλυσης, με τους εφέτες να κρίνουν ότι πληρούσε τόσο τις τυπικές όσο και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του.

Γιατί ακυρώθηκε η αποφυλάκιση



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την υφ’ όρων απόλυση του πολυισοβίτη. Κρίσιμο σημείο στην απόφαση φέρεται να αποτέλεσε η διάταξη του 2021 για τους καταδικασμένους σε πολλαπλές ισόβιες καθείρξεις. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ορίζει ότι πολυισοβίτης δεν μπορεί να αποφυλακιστεί πριν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής έκτισης ποινής.

Οι δικαστές φέρονται να έλαβαν υπόψη τα πραγματικά χρόνια κράτησης, τη συμπεριφορά μετά την πράξη και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καταλήγοντας ότι η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών δεν έπρεπε να παραμείνει σε ισχύ.



Η απόφαση του Αρείου Πάγου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δημιουργεί νέα δεδομένα για τις περιπτώσεις πολυισοβιτών και τα όρια της υφ’ όρων απόλυσής τους.



Οι όροι με τους οποίους είχε αποφυλακιστεί



Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί με συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους. Μεταξύ άλλων, υποχρεωνόταν να εμφανίζεται μία φορά κάθε μήνα, μέσα στο πρώτο πενθήμερο, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, να διαμένει στη μόνιμη κατοικία του στον Βύρωνα και να μην αποχωρήσει από τη χώρα. Η αποφυλάκισή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, λόγω της βαρύτητας των εγκλημάτων για τα οποία έχει καταδικαστεί.