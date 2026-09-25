Τον φόβο και την ανασφάλεια σε νεαρές γυναίκες σε γειτονιές του Ηρακλείου, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Μασταμπά, είχε προκαλέσει ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive.gr

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε και να παρενοχλούσε νεαρές γυναίκες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχε φτάσει στο σημείο να εισέρχεται σε μπαλκόνια και να επιχειρεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα των θυμάτων του.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επίσημα τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, που αφορούν δύο φοιτήτριες, ηλικίας 25 και 20 ετών, καθώς και μία 18χρονη. Η τελευταία υπόθεση οδήγησε τελικά και στη σύλληψή του.

Η σύλληψη στο μπαλκόνι της 18χρονης

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν διαπιστώσει ότι ο 40χρονος είχε αναπτύξει επανειλημμένη δράση γύρω από το σπίτι της 18χρονης στον Μασταμπά. Έτσι, τις τελευταίες νύχτες είχαν θέσει διακριτικά το σημείο υπό παρακολούθηση, περιμένοντας να εμφανιστεί ξανά.

Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο 40χρονος εμφανίστηκε και ανέβηκε στο μπαλκόνι της κοπέλας. Οι αστυνομικοί επενέβησαν και του φώναξαν ότι είναι αστυνομικοί.

Ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ακινητοποίησής του τραυματίστηκε στο χέρι ένας αστυνομικός. Τελικά, οι άνδρες της Ασφάλειας κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Η δράση του είχε ξεκινήσει από τον Ιούνιο

Οι πρώτες αναφορές για τη δράση του 40χρονου καταγράφηκαν περίπου στα μέσα Ιουνίου. Σε δύο διαμερίσματα στην περιοχή της Θενών, όπου διαμένουν δύο φοιτήτριες ηλικίας 25 και 20 ετών, είχε καταγραφεί παραβίαση της σίτας σε παράθυρο τουαλέτας.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ότι ο 40χρονος είχε προηγουμένως ακολουθήσει πεζή την 20χρονη φοιτήτρια. Στη συνέχεια φέρεται να παρέμεινε έξω από το σπίτι της για περίπου δύο ώρες.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης επανειλημμένες εμφανίσεις του 40χρονου στο σπίτι της 18χρονης.

Στις 7 Ιουλίου φέρεται να μπήκε στην αυλή και να σκαρφάλωσε στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας, προκειμένου να την παρακολουθήσει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στα μέσα Αυγούστου επέστρεψε και, σύμφωνα με την καταγγελία, επιχείρησε να εισέλθει από την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου της, χωρίς να τα καταφέρει. Δύο ημέρες αργότερα φέρεται να επέστρεψε και πάλι, επιχειρώντας να παρακολουθήσει το εσωτερικό της κατοικίας από το παράθυρο της τουαλέτας.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ανέβηκε ξανά στο μπαλκόνι της 18χρονης, ενώ στις 23 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε εκ νέου έξω από το σπίτι της.

Εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας στο σπίτι του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές προκαλούν τα ευρήματα από την έρευνα στο σπίτι του 40χρονου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αστυνομικοί εντόπισαν σχεδόν 500 ψηφιακά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ βρέθηκε και οπτικό υλικό στο οποίο καταγράφονται μη ταυτοποιημένες γυναίκες στο εσωτερικό κατοικιών, από εξωτερικούς χώρους.

Τα ευρήματα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό και αναζητούν τυχόν πρόσθετα στοιχεία για τη δράση του 40χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.