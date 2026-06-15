Ανοίγει και επίσημα ο δρόμος για την είσοδο της Chevron στο Block 10, τη θαλάσσια παραχώρηση που βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο νότιο Ιόνιο Πέλαγος.

Σε σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση όλων των διοικητικών εγκρίσεων για τη μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής στην αμερικανική εταιρεία, καθώς και για την ανάληψη του ρόλου του operator από τη Chevron.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας farm-in, η Chevron θα κατέχει το 70% της παραχώρησης και θα έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο, ενώ η HELLENiQ ENERGY θα διατηρεί ποσοστό 30%.

Η πέμπτη ελληνική παραχώρηση της Chevron

Το Block 10 αποτελεί πλέον την πέμπτη θαλάσσια περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα.

Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, με τη νέα εξέλιξη να ενισχύει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων.

Το επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Chevron στο Block 10 είχε υποβληθεί στις 28 Μαΐου από τις δύο εταιρείες, μαζί με το αίτημα μεταβίβασης του ρόλου του εντολοδόχου από τη HELLENiQ ENERGY στη Chevron.

Παράλληλα, είχε ζητηθεί από την ΕΔΕΥΕΠ και 15μηνη παράταση της 2ης Ερευνητικής Φάσης στην παραχώρηση.

Τα σεισμικά δεδομένα και η επόμενη φάση

Στην παραχώρηση έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ερευνητικά προγράμματα της 1ης και της 2ης Ερευνητικής Φάσης του Βασικού Σταδίου Έρευνας, με γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Το 2022 πραγματοποιήθηκε πρόσκτηση 1.210 χιλιομέτρων σεισμικών 2D, αυξάνοντας αρχικά τη διαθέσιμη βάση δεδομένων κατά 40%.

Στη συνέχεια έγινε για πρώτη φορά πρόσκτηση 2.416 τετραγωνικών χιλιομέτρων σεισμικών 3D, που καλύπτουν το 88% της παραχώρησης.

Η νέα κοινοπραξία θα αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα, προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην 3η Ερευνητική Φάση, η οποία περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης.

Παπασταύρου: «Σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των διαδικασιών σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας.

Όπως ανέφερε, η συμμετοχή της Chevron, μίας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες διεθνώς, σε πέμπτη θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών πόρων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διαδικασία γίνεται με βάση υψηλά διεθνή πρότυπα, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη δυνατότητα αύξησης των δημοσίων εσόδων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα εδραιώνεται ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο, προσελκύοντας επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημείωσε ότι η ανάπτυξη των ελληνικών υδρογονανθράκων μέσω συνεργασιών όπως αυτή της Chevron με τη HELLENiQ ENERGY ενισχύει την ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία αυτή επιταχύνει την ανάδειξη της Ελλάδας σε δυναμικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και σε στρατηγικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ίδια έκανε λόγο για απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενοί σύμμαχοί τους μπορούν να πετυχαίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα όταν συνεργάζονται συντονισμένα.

Chevron: «Σημαντικό ορόσημο για τη Μεσόγειο»

Από την πλευρά της Chevron, ο Διευθυντής Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, Andrew Deighan, χαρακτήρισε την είσοδο στο Block 10 ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία.

Όπως σημείωσε, η Chevron επιδιώκει να ενισχύσει τη δυναμική της στη Μεσόγειο και να αξιολογήσει, μαζί με τη HELLENiQ ENERGY και την Ελληνική Δημοκρατία, το δυναμικό υδρογονανθράκων μιας περιοχής που παραμένει υπό εξερεύνηση.

Τόνισε επίσης ότι η εμπειρία και οι τεχνολογικές δυνατότητες της Chevron, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της HELLENiQ ENERGY, μπορούν να συμβάλουν στην αξιοποίηση νέων ενεργειακών πηγών στην περιοχή.

HELLENiQ ENERGY: Ευθυγράμμιση ποσοστών και μεγαλύτερη ερευνητική περιοχή

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, επισήμανε ότι η είσοδος της Chevron στο Block 10 συμπληρώνει την υφιστάμενη συνεργασία των δύο εταιρειών και ευθυγραμμίζει τα ποσοστά τους στα blocks του νοτίου Ιονίου.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη δημιουργεί μια μεγαλύτερη ενιαία ερευνητική περιοχή, στην οποία οι δύο εταιρείες θα μπορούν να αξιοποιήσουν συνέργειες τόσο στο στάδιο της έρευνας όσο και ενδεχομένως σε μελλοντική ανάπτυξη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εργασίες που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί στο Block 10 τα προηγούμενα χρόνια επέτρεψαν την καλύτερη αξιολόγηση των προοπτικών της παραχώρησης.

Στεφάτος: Ολοκλήρωση εγκρίσεων σε λιγότερο από 20 ημέρες

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων για την είσοδο της Chevron στο Block 10 έγινε σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών.

Χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων και σημείωσε ότι επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών επενδυτών στο υπεράκτιο δυναμικό της χώρας.

Η είσοδος της Chevron στο Block 10 ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και δίνει νέα ώθηση στο ερευνητικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων, σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κεντρικό ζήτημα για την Ευρώπη.