Η πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι ενεργειακές συνεργασίες της Ελλάδας με διεθνείς εταίρους, οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, αλλά και η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ενδείξεις ότι διαμορφώνονται συνθήκες για μια συμφωνία ειρήνευσης, ο υπουργός επεσήμανε μιλώντας στιν ΑΝΤ1 ότι «υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία κι αυτό γιατί στον συγκεκριμένο πόλεμο έχουμε δει τα δεδομένα να αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Πρόκειται όμως για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και κυρίως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, κάτι που προεξοφλήθηκε ήδη από τις αγορές». Παράλληλα, σημείωσε ότι «σε κάθε περίπτωση οι συνέπειες του πολέμου θα είναι ορατές για αρκετό καιρό ακόμη».

Αναφορά έκανε και στην πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στη συμφωνία που υπεγράφη στον τομέα της ενέργειας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, «είναι ξεκάθαρο πως η εργαλειοποίηση της ενέργειας είναι καταδικαστέα», ενώ υπογράμμισε ότι «οι κινήσεις της Τουρκίας και το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα καθώς αντιβαίνει με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των γεωτρήσεων, ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, επισημαίνοντας πως «έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς σήμερα έρχεται στην Ελλάδα αντιπροσωπεία της CHEVRON για την υπογραφή συμφωνίας, βάσει της οποίας θα κάνει γεωτρήσεις και σε 5ο οικόπεδο στη χώρα μας». Ερωτηθείς σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ερευνών, ανέφερε ότι «η πρώτη γεώτρηση αναμένεται να γίνεις το βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027».

Ο υπουργός τοποθετήθηκε και για τις πρόσφατες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας κριτική στις θέσεις του για την ηλεκτρική ενέργεια. Όπως είπε, «ο κ. Τσίπρας τάζει διάφορα και για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ξεχνάει πως όταν ήταν πρωθυπουργός, το 2019, η Ελλάδα είχε την υψηλότερη τιμή χονδρικής ενέργειας στο ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την Ευρώπη», ενώ κλείνοντας τη σχετική αναφορά υποστήριξε πως «ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται με διαφορετικό περιτύλιγμα, αλλά με το ίδιο περιεχόμενο».