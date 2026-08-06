Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών που πλέον ψωνίζουν με πολύ αυστηρό προϋπολογισμό και κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς και συγκρίνοντας τιμές από πάγκο σε πάγκο προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα.

Η κίνηση στις λαϊκές αγορές έχει μειωθεί γεγονός που αποδίδεται τόσο στις καλοκαιρινές άδειες όσο και στη γενικότερη οικονομική συγκράτηση των πολιτών, οι οποίοι περιορίζονται στην αγορά των απολύτως απαραίτητων προϊόντων και σε μικρότερες ποσότητες.

Οι τιμές των εποχιακών φρούτων και λαχανικών

καρπούζι (0,60-0,69€/κιλό),

πεπόνι (1,00-1,50€/κιλό),

πατάτες και κρεμμύδια (0,80€/κιλό)

τομάτες, σταφύλια και πορτοκάλια (1,00€/κιλό).

«Οι μπάμιες στο σούπερ μάρκετ κάνουν τα 800 γραμμάρια 8 ευρώ. Και εδώ πουλάμε φρέσκες με 6 ευρώ το κιλό. Μια χαρά είναι οι τιμές. Η κίνηση δεν έχει καθόλου γιατί έχει φύγει διακοπές ο κόσμος. Οι τιμές είναι μια χαρά. Στα 60 λεπτά είναι το καρπούζι και έχει 1 ευρώ το πεπόνι και 1,5», ανέφερε πωλητής/παραγωγός της λαϊκής αγοράς μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Πέμπτης 6/8.

Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν τις τιμές προσιτές παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής.