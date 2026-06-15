Ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο τόνισε ότι το πλήρωμα πρόλαβε να εκτιναχθεί και επέζησε της συντριβής.

🚨✈️ BREAKING: A Russian Tu-22M3 strategic bomber has crashed in Russia's Irkutsk Oblast.



There is currently no information regarding the fate of the crew. pic.twitter.com/fQ8E1lx70R — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 15, 2026

Μη επαληθευμένα πλάνα του δυστυχήματος που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αεροπλάνο να πέφτει προς μια πυκνή δασώδη περιοχή κοντά στις όχθες του ποταμού Ανγκάρα, και μετά να υψώνεται μια τεράστια στήλη καπνού.