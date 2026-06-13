Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας, με συνέπεια τον θάνατο των πέντε επιβαινόντων σε αυτό, ανέφερε σε μια ανάρτησή της στο X η Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF).
Σύμφωνα με την IAF, το αεροπορικό δυστύχημα έγινε στην πολιτεία Ασάμ της ανατολικής Ινδίας, με την εμπλοκή ενός δικινητήριου (turboprop) μεταγωγικού αεροσκάφους An-32.
The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU
Οι πέντε νεκροί ήταν όλοι μέλη του προσωπικού της IAF, η οποία ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι αρχικές διαδικασίες διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.
AN-32 crash: 5 IAF personnel, including 2 Agniveers and Squadron Leader killed in Assam’s Jorhat; who were they?— News24 English (@News24eng) June 13, 2026
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BIG BREAKING : 🇮🇳 Indian Air Force IAF AN 32 Aircraft Crashed while Landing at Jorhat Air Base in Assam— Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) June 13, 2026
IAF personnel have immediately reached and are carrying out rescue operations.
The Antonov An-32 is a twin engine, Soviet origin military transport aircraft#planecrash pic.twitter.com/qq6qIBLmSp