Από τη Νίκαια και την πλατεία 17ης Αυγούστου ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας τον κύκλο των ανοιχτών συναντήσεών του με τους πολίτες, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με σύνθημα «Τώρα Μιλάμε».

Η εκδήλωση ακολούθησε το πρότυπο των «Unmute Now», που είχαν προηγηθεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με στόχο έναν πιο άμεσο διάλογο με την κοινωνία και όχι μια κλασική κομματική συγκέντρωση.

Στην πλατεία έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Βασιλειάδης, Διονύσης Τεμπονέρας, Θανάσης Πάτρας, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Αθηνά Λινού.

«Η Κοκκινιά είναι τόπος αγώνων και αξιοπρέπειας»

Στην παρέμβασή του, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερο βάρος στον συμβολισμό της περιοχής, λέγοντας ότι επέλεξε να ξεκινήσει από την Κοκκινιά, την οποία χαρακτήρισε «τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας».

«Ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, γιατί θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της δουλειάς», ανέφερε, επιχειρώντας να δώσει σαφές κοινωνικό στίγμα στη νέα πολιτική του προσπάθεια.

Με την επιλογή της Νίκαιας, ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να συνδέσει την ΕΛ.Α.Σ. με τις γειτονιές της εργασίας, της κοινωνικής πίεσης και της ιστορικής μνήμης, σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η ανασφάλεια και οι ανισότητες βρίσκονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

«Τώρα μιλάνε οι πολίτες»

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η νέα πολιτική προσπάθεια θέλει να ακούσει τους πολίτες και να χτίσει την παρέμβασή της πάνω στις εμπειρίες της καθημερινότητας.

Η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να παρουσιάσει το «Τώρα Μιλάμε» ως μια ανοιχτή διαδικασία συμμετοχής, στην οποία οι πολίτες δεν θα είναι απλοί ακροατές, αλλά μέρος της πολιτικής συζήτησης.

Στο επίκεντρο μπαίνουν ζητήματα όπως η εργασία, οι μισθοί, η ακρίβεια, η νεολαία, η στέγαση και οι κοινωνικές ανισότητες.

Ευχαριστίες για την ιδρυτική διακήρυξη

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τους πολίτες που, όπως είπε, ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα για την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ., η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έστειλε μήνυμα κυβερνητικής προοπτικής, λέγοντας: «Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες».

Το πρώτο πολιτικό τεστ της ΕΛ.Α.Σ.

Η εκδήλωση στη Νίκαια αποτελεί το πρώτο δημόσιο τεστ για τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά την ιδρυτική διακήρυξη, η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να μετακινηθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή στις γειτονιές, αναζητώντας κοινωνική γείωση και άμεση επαφή με πολίτες που αισθάνονται απομακρυσμένοι από τα κόμματα και τους παραδοσιακούς μηχανισμούς εκπροσώπησης.