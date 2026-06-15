Το ΓΕΣ διεξάγει έρευνα για δωδεκαθεϊστή στρατιωτικό που προήχθη, καθώς φέρεται να ορκίστηκε παρουσία ιερέα του Δωδεκάθεου.

Σύμφωνα με το Live News, υπάρχει σύγχυση για τον όρκο που χρησιμοποιήθηκε, όπως και το πότε έγινε η ορκωμοσία.

Ανακοίνωση μετά την προαγωγή του στρατιωτικού ανέφερε:

«Με βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία προαγωγής αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων από ιερέα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας. Αυτή είναι μία σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα, καθώς για πρώτη φορά ο όρκος αυτός δόθηκε με το τυπικό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας καθώς και με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο».

Ωστόσο, ορισμένοι υποστήριξαν ότι ο στρατιωτικός ορκίστηκε στους θεούς των αρχαίων Ελλήνων και όχι στον ελληνικό στρατό ή το Ευαγγέλιο.

«Αυτά που λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκιστεί στον Δία. Εγώ ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο κανονικά. Ο στρατιωτικός όρκος είναι συγκεκριμένος. Όλα τα υπόλοιπα είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο γι’ αυτό και το έκανα. Ο στρατός ακολουθεί το Σύνταγμα του κράτους», απαντά ο στρατιωτικός.

Το ΓΕΣ διεξάγει έρευνα, με πηγές του να σημειώνουν:

«Όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακολούθησαν την προβλεπόμενη τελετή ορκωμοσίας και την υπογραφή του πρωτοκόλλου που έγινε κανονικά. Όσα απεικονίζονται έγιναν στη συνέχεια και διερευνώνται».