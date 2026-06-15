Η Iσπανία κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ στην ενδεκάδα της.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας Ντε Λα Φουέντε, έκανε γνωστές τις επιλογές του, αφήνοντας στον πάγκο τον 18χρονο άσο.

Για την Ισπανία ο Σιμόν βρίσκεται στην εστία, με τους Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Γιορέντε και Κουκουρέγια στην άμυνα. Τους Ρόδρι, Πέδρι, Φαμπιάν στην μεσαία γραμμή και τους Φεράν, Γκάβι, Ογιαρθάμπαλ στην επίθεση.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ισπανία: Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν, Πέδρι, Φεράν, Γκάβι, Ογιαρθάμπαλ.

Πράσινο Ακρωτήρι: Βοζίνια, Μπόρζες, Σίντνι Λόπες, Καμπράλ, Μορέιρα, Πίνα, Γιόβανε Καμπράλ, Μοντέιρο, Ντουάρτε, Λιβραμέντο, Μέντες.