Μια ξεχωριστή ημέρα που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη της έζησε η Δανάη Μπάρκα, καθώς χθες Σάββατο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση, σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μάνη, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους αγάπης στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, έχοντας δίπλα τους ανθρώπους που τους στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τους καλεσμένους να μοιράζονται τη χαρά του ζευγαριού σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του.

Το φυσικό τοπίο της Μάνης αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τη γαμήλια τελετή, ενώ η συγκίνηση ήταν έκδηλη καθ’ όλη τη διάρκειά της. Η νύφη και ο γαμπρός δεν έκρυβαν τη συναισθηματική τους φόρτιση, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή δίπλα στους αγαπημένους τους ανθρώπους.

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου ακολούθησε το γαμήλιο πάρτι στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας. Παρά τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, η διάθεση παρέμεινε στα ύψη, με το γλέντι να κρατά μέχρι αργά και τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη γιορτή των νεόνυμφων.

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν εκείνη κατά την οποία η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στον σύζυγό της το αγαπημένο τραγούδι της Βίκυς Μοσχολιού, «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ». Η κίνηση αυτή συγκίνησε τους καλεσμένους και δημιούργησε μια ιδιαίτερα τρυφερή ατμόσφαιρα, με πολλούς να χειροκροτούν το ζευγάρι.

Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις της βραδιάς κατέχει και η παρουσία της Βίκυς Σταυροπούλου. Η γνωστή ηθοποιός και μητέρα της νύφης δεν έκρυψε τη χαρά της και πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο κεφάτες στιγμές της βραδιάς, όταν σηκώθηκε να χορέψει μπροστά στους καλεσμένους.

Η εμφάνισή της στο χορευτικό κομμάτι της γιορτής θύμισε σε αρκετούς τη χαρακτηριστική της παρουσία στη δημοφιλή σειρά «Είσαι το Ταίρι Μου», προκαλώντας χαμόγελα και ενθουσιασμό.

Χορεύοντας το τραγούδι «Τη βραδιά μου απόψε», καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το γλέντι ολοκληρώθηκε σε γιορτινό κλίμα, με τους νεόνυμφους να απολαμβάνουν κάθε λεπτό μιας ημέρας που θα θυμούνται για πάντα.