Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση ότι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ισπανία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαιρέτισε την ανακοίνωση, καλώντας να μην ξεχαστεί «το κόστος» του πολέμου.

«Περισσότεροι από 7.400 νεκροί, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Εκατοντάδες σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία κατεστραμμένα. Γενικευμένη άνοδος των τιμών και δισεκατομμύρια ευρώ απώλειες, και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το κόστος του πολέμου στο Ιράν», έγραψε στο Χ ο Σάντσεθ.

Γερμανία

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εκτίμησε ότι το Στενο του Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξει για τη ναυσιπλοΐα «χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς καμία δυνατότητα επιβολής τελωνειακών δασμών ή παρόμοιων τελών».

Βρετανία

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, λέγοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας όλες οι πλευρές να αδράξουν την ευκαιρία.

ΕΚΤ

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σχολίασε ότι, «αν αυτή η είδηση επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης, (…) είναι καλά νέα. Μπορούμε μόνο να τη χαιρετίσουμε».

Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου μεσολάβησε για την επίτευξη της συμφωνίας, έκανε λόγο για «ένα ιστορικό βήμα προς την ειρήνη».

«Σήμερα ο κόσμος έγινε μάρτυρας ενός ιστορικού βήματος προς την ειρήνη. Μετά το σκοτάδι του πολέμου, ο ήλιος της ειρήνης έχει ανατείλει», δήλωσε.

Αίγυπτος

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών επεσήμανε ότι «η Αίγυπτος χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, την οποία θεωρεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αποκαταστήσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Το Κάιρο «ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τη δημιουργία νέων βάσεων για συνεργασία και ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ειρήνη και την προώθηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την επίλυση των περιφερειακών ζητημάτων».

Σαουδική Αραβία

Το Ριάντ χαιρέτισε «τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τη δέσμευση της έναρξης, σε διάστημα 60 ημερών, λεπτομερών διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξης μόνιμης συμφωνίας».

Το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε επίσης την ανάγκη να συναφθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με διάρκεια η οποία «θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών της περιοχής, ενώ παράλληλα θα σέβεται την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών».

Κίνα

Ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Κίνα χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το περιεχόμενο του μνημονίου συνεννόησης πρώτης φάσης και επαινεί τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστάν».

Το Πεκίνο ελπίζει οι ΗΠΑ και το Ιράν να υπογράψουν το κείμενο αυτό «όπως προβλέπεται» και «όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να προτιμήσουν την οδό της ειρήνης προκειμένου να επιλύουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης».