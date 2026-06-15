Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία άγριας φύσης εκτυλίχθηκαν σε φάρμα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, όταν μία γυναίκα ήρθε αντιμέτωπη με ένα πούμα προκειμένου να σώσει το κατσικάκι της από βέβαιο θάνατο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του αγροκτήματος και το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονα σχόλια για την ψυχραιμία και το θάρρος που επέδειξε η ιδιοκτήτρια της φάρμας.

Στο βίντεο διακρίνεται το άγριο αιλουροειδές να έχει ακινητοποιήσει ένα μικρό κατσίκι μέσα στον αχυρώνα, κρατώντας το με τα μπροστινά του πόδια και το στόμα του.

Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιπες κατσίκες τρέχουν πανικόβλητες προσπαθώντας να απομακρυνθούν, ενώ ακούγονται οι σπαρακτικές κραυγές του ζώου που παλεύει να ξεφύγει από τα νύχια του θηρευτή.

Η ιδιοκτήτρια όρμησε για να το σώσει

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ιδιοκτήτρια της φάρμας εισβάλλει στον χώρο και κατευθύνεται αποφασιστικά προς το πούμα.

A woman jumped to save her little goat after a cougar gripped its neck at her farm in British Columbia. Video shows the moment she kicks the big cat before scaring it away. pic.twitter.com/uLGLnxkvLI — CBS News (@CBSNews) June 15, 2026

Χωρίς να χάσει χρόνο, φωνάζει στο αρπακτικό και το απωθεί με μια δυνατή κλωτσιά, αναγκάζοντάς το να εγκαταλείψει το κατσικάκι και να απομακρυνθεί.

Οι εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που το πούμα αφήνει το θήραμά του και υποχωρεί, ενώ το ζώο καταφέρνει να σωθεί από την επίθεση.

«Λειτουργούσα μόνο με αδρεναλίνη»

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, η ιδιοκτήτρια της φάρμας δήλωσε πως εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκε τον κίνδυνο που διέτρεχε. «Ειλικρινά, λειτουργούσα μόνο με αδρεναλίνη. Ήξερα ότι υπήρχε πιθανότητα το πούμα να στραφεί εναντίον μου, γι’ αυτό έπρεπε να είμαι αποφασιστική και αποτελεσματική», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η προστασία των ζώων της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει αμέτοχη την επίθεση.