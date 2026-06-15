Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, καθώς μετρήθηκαν και οι νέοι πολιτικοί φορείς που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 23,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, καταγράφοντας μάλιστα άνοδο μισής ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η είσοδος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία εμφανίζεται απευθείας στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,2%.

Πτώση για το ΠΑΣΟΚ – Στην τέταρτη θέση η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει σημαντικές απώλειες, καθώς υποχωρεί στο 10,3% από 12,2% που κατέγραφε στην προηγούμενη μέτρηση, χάνοντας σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Στην τέταρτη θέση ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 8,1%, καταγράφοντας αξιοσημείωτη δυναμική.

Σύμφωνα με την ανάλυση της δημοσκόπησης, η ΕΛΑΣ φαίνεται να αντλεί δυνάμεις κυρίως από τον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς, επηρεάζοντας τα ποσοστά του ΚΚΕ αλλά και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αντίστοιχα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εμφανίζεται να απορροφά σημαντικό μέρος ψηφοφόρων από την Ελληνική Λύση.

Η εικόνα των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 23,3%

ΕΛΑΣ: 14,2%

ΠΑΣΟΚ: 10,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,1%

Ελληνική Λύση: 6,6%

ΚΚΕ: 6,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,6%

Φωνή Λογικής: 2,9%

ΜέΡΑ25: 2,8%

Νίκη: 1,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1%

Δημοκράτες: 0,9%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη γύρω από το όριο του 3%, με τη Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 να βρίσκονται πολύ κοντά στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Στο 16% οι αναποφάσιστοι

Παρά τις σημαντικές μετακινήσεις που καταγράφονται στο πολιτικό σκηνικό, υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, το οποίο φτάνει το 16%.

Παράλληλα, ποσοστό 2,2% δηλώνει ότι θα επιλέξει άλλο πολιτικό σχηματισμό, στοιχείο που δείχνει ότι η πολιτική ρευστότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το εκλογικό σώμα.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει μια νέα ισορροπία δυνάμεων, με την εμφάνιση των νέων πολιτικών φορέων να προκαλεί ανακατατάξεις τόσο στον χώρο της Κεντροαριστεράς όσο και στο ευρύτερο φάσμα της αντιπολίτευσης.

Στην ερώτηση για το ποιός πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η απάντηση ΚΑΝΕΝΑΣ συγκεντρώνει ποσοστό 32%, ενώ δεύτεος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23% και διψήφια διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στο 12%.