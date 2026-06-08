Πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί δεύτερη, σύμφωνα με έρευνα της OPINION POLL για την ιστοσελίδα iefimerida για τη Θεσσαλονίκη. Τρίτη είναι η Μαρία Καρυστιανού και 4ο το ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, στο νέο πολιτικό σκηνικό, μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, φαίνεται να τροφοδοτούνται νέοι συσχετισμοί. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι, παρά και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, οι αναποφάσιστοι στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων φτάνουν το 18,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Στην εκτίμηση ψήφου με αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, οι επιδόσεις είναι:

ΝΔ: 29,6%,

ΕΛΑΣ: 13,3%,

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 9,6%,

ΠΑΣΟΚ: 9,3%,

ΚΚΕ: 7,2%,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 7,1%,

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 6,6%,

ΣΥΡΙΖΑ: 3%,

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,8%,

ΜέΡΑ25: 2,5%,

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,8%,

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,8%,

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,6%.

Οι επιδόσεις των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ: 24%,

ΕΛΑΣ: 10,8%,

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: 7,8%,

ΠΑΣΟΚ: 7,5%,

ΚΚΕ: 5,9%,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 5,8%,

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5,3%,

ΣΥΡΙΖΑ: 2,4%,

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,3%,

ΜέΡΑ25: 2%,

ΝΙΚΗ: 1,2%,

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,6%,

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,6%,

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,5%.