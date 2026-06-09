Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, ενώ σταθερά στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το εντυπωσιακό της δημοσκόπησης είναι πως οκτώ κόμματα βρίσκονται πάνω από το 3%.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 31,2%, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, το ΚΚΕ με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ με 28,3%, ΕΛΑΣ με 14,6%, ΠΑΣΟΚ με 12,2%, Ελληνική Λύση με 7,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3%, ΚΚΕ με 4,1%, Φωνή Λογικής με 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ΜέΡΑ25 με 2%, Δημοκράτες με 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρα πρώτος με υπερδιπλάσια διαφορά από τον επόμενο.

Συγκεκριμένα ο σημερινός πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 29,4% και ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,4%, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%.