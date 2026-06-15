Σε κεντρικό θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ εξελίχθηκε η επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο καταδικασμένος ως ηγετικό στέλεχος της 17 Νοέμβρη.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί για ηθική αυτουργία σε επιθέσεις κατά Τούρκων διπλωματών στην Αθήνα, ενώ αρκετά μέσα συνέδεσαν ευθέως τη δικαστική εξέλιξη με την έντονη αντίδραση που είχε εκφράσει η Άγκυρα μετά την αποφυλάκισή του.

Η υπόθεση παρουσιάστηκε με δραματικούς τίτλους, στους οποίους κυριάρχησαν οι φράσεις «η Ελλάδα έκανε πίσω», «η ελληνική Δικαιοσύνη ανέτρεψε την απόφαση» και «άνοιξε ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή».

Yeni Şafak: «Η Τουρκία καταδίκασε, η ελληνική Δικαιοσύνη έκανε πίσω»

Η Yeni Şafak έδωσε από τους πιο χαρακτηριστικούς τίτλους, γράφοντας: «Η Τουρκία καταδίκασε, η ελληνική Δικαιοσύνη έκανε πίσω: Νέος δρόμος για φυλακή για τον δολοφόνο Τούρκων διπλωματών».

Το τουρκικό μέσο σημειώνει ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου, αλλά η ελληνική Δικαιοσύνη εξέδωσε νέα απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του στη φυλακή.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε καταδικάσει την αποφυλάκισή του, κάνοντας λόγο για απόφαση που προσβάλλει τη μνήμη των Τούρκων διπλωματών.

Türkiye Gazetesi: «Η Ελλάδα εγκατέλειψε τη σκανδαλώδη απόφαση»

Ανάλογη γραμμή ακολούθησε και η Türkiye Gazetesi, με τίτλο: «Η Ελλάδα εγκατέλειψε τη σκανδαλώδη απόφαση: Άνοιξε ξανά ο δρόμος για σύλληψη του δολοφόνου Τούρκων διπλωματών».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η απόφαση που οδήγησε στην αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου ακυρώθηκε και ότι αναμένεται η εκ νέου σύλληψή του.

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε προσβάλει την αποφυλάκιση, με το σκεπτικό ότι ο καταδικασμένος δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής έκτισης ποινής για πολυισοβίτες.

Halk TV: «Η ελληνική Δικαιοσύνη ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης»

Η Halk TV έγραψε στον τίτλο της: «Η ελληνική Δικαιοσύνη ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης! Ο δολοφόνος Τούρκων γραφειοκρατών επιστρέφει στη φυλακή;».

Το τουρκικό δίκτυο ανέφερε ότι ο Άρειος Πάγος ακύρωσε την απόφαση που είχε επιτρέψει την υπό όρους αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου και ότι η υπόθεση οδηγείται σε νέα αξιολόγηση.

Στο δημοσίευμα τονίζεται πως η εξέλιξη άνοιξε εκ νέου συζήτηση στην Ελλάδα για τη σχέση Δικαιοσύνης, πολιτικής πίεσης και τρομοκρατικών υποθέσεων.

Cumhuriyet: «Μπορεί να επιστρέψει στη φυλακή ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας Γκιοργκιού»

Η Cumhuriyet επέλεξε πιο ουδέτερη διατύπωση, γράφοντας: «Ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Τούρκου διπλωμάτη Τσετίν Γκιοργκιού μπορεί να επιστρέψει στη φυλακή».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή, μετά την ακύρωση της δικαστικής απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η υπόθεση συνδέεται με τη δολοφονία του Τσετίν Γκιοργκιού, την απόπειρα δολοφονίας του Ντενίζ Μπολούκμπασι και τη δολοφονία του Χαλούκ Σιπαχίογλου.

Haberler.com: «Ακυρώθηκε η απόφαση που τον άφησε ελεύθερο»

Το Haberler.com μετέδωσε ότι «η απόφαση που οδήγησε στην αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου κατέστη άκυρη» και ότι πλέον αναμένεται η επιστροφή του στη φυλακή.

Στο δημοσίευμα γίνεται ειδική αναφορά στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με το οποίο η προηγούμενη απόφαση αντικαταστάθηκε από νέο ενδιάμεσο δικαστικό βούλευμα.

Το μέσο σημειώνει επίσης ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε υποστηρίξει πως δεν είχε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος των 25 ετών πραγματικής έκτισης ποινής.

En Son Dakika: «Στην επικαιρότητα η πιθανή επιστροφή στη φυλακή»

Το En Son Dakika παρουσίασε την είδηση με τίτλο: «Στην επικαιρότητα η πιθανή επιστροφή στη φυλακή του ηθικού αυτουργού της δολοφονίας του Τούρκου διπλωμάτη Τσετίν Γκιοργκιού».

Το δημοσίευμα επαναλαμβάνει ότι η αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου ακυρώθηκε με νέο δικαστικό βούλευμα και ότι η εκ νέου κράτησή του θεωρείται πλέον πιθανή.

Παράλληλα, αναπαράγει το βασικό επιχείρημα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ο καταδικασμένος δεν είχε συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο έκτισης ποινής και δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις αποφυλάκισης.

Το τουρκικό αφήγημα

Κοινός παρονομαστής των τουρκικών δημοσιευμάτων είναι ότι παρουσιάζουν την αναίρεση της αποφυλάκισης όχι μόνο ως δικαστική εξέλιξη στην Ελλάδα, αλλά και ως πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα, όπως η Yeni Şafak και η Türkiye Gazetesi, υιοθετούν πιο έντονη γλώσσα, κάνοντας λόγο για «υποχώρηση» της Ελλάδας μετά την τουρκική αντίδραση. Άλλα μέσα, όπως η Cumhuriyet και η Halk TV, κρατούν πιο ειδησεογραφικό τόνο, αλλά και αυτά τοποθετούν την υπόθεση στο πλαίσιο των επιθέσεων κατά Τούρκων διπλωματών και της προηγούμενης παρέμβασης του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Η υπόθεση Γιωτόπουλου έχει ιδιαίτερη φόρτιση στην Τουρκία, καθώς η 17 Νοέμβρη είχε στοχοποιήσει Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα. Γι’ αυτό και η αποφυλάκισή του αντιμετωπίστηκε από την Άγκυρα όχι ως απλή εφαρμογή του ελληνικού ποινικού δικαίου, αλλά ως ζήτημα μνήμης, δικαιοσύνης και αντιτρομοκρατικής στάσης.

Η επιστροφή του στη φυλακή παρουσιάζεται τώρα από μεγάλο μέρος του τουρκικού Τύπου ως δικαίωση της τουρκικής αντίδρασης και ως απόφαση που διορθώνει, όπως γράφουν τα τουρκικά μέσα, την αρχική αποφυλάκιση.

Η υπόθεση, πάντως, παραμένει πρωτίστως ζήτημα της ελληνικής Δικαιοσύνης, με τον Άρειο Πάγο να διαμορφώνει νέα δεδομένα για την υφ’ όρων απόλυση πολυισοβιτών.