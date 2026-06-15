Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα με το οποίο είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου.

Ο καταδικασμένος ως ηγετικό στέλεχος της 17 Νοέμβρη οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Το ένταλμα διαβιβάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση και να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος σε καθεστώς κράτησης.

Με ταξί από το σπίτι του και στη συνέχεια με όχημα της ΟΠΚΕ

Έξω από την κατοικία του στον Βύρωνα βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων περιπολικό και άνδρες της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος βγήκε από το σπίτι του κρατώντας ένα σακ βουαγιάζ και αρχικά επιβιβάστηκε σε ταξί, με κατεύθυνση προς τις φυλακές Κορυδαλλού.

Τα περιπολικά τον συνόδευαν, ενώ λίγη ώρα αργότερα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι, αποβιβάστηκε από το ταξί και μεταφέρθηκε σε όχημα της ΟΠΚΕ, με το οποίο οδηγήθηκε απευθείας στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επιλογή να απομακρυνθεί αρχικά με ταξί έγινε από την ΕΛ.ΑΣ. ώστε να αποφευχθεί ένταση ή σκηνικό μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που βρίσκονταν έξω από το σπίτι του.

Η αποφυλάκιση που κράτησε λίγες εβδομάδες

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου 2026, ύστερα από περίπου 24 χρόνια κράτησης, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Ήταν η πέμπτη φορά που είχε υποβάλει αίτημα για υφ’ όρον απόλυση. Το αίτημα έγινε δεκτό από τους εφέτες, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και ενώ είχε προηγηθεί απορριπτική κρίση από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Με την αποφυλάκισή του του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και διαμονή στον Βύρωνα, όπου είχε δηλώσει μόνιμη κατοικία.

Το σκεπτικό του βουλεύματος που τον είχε αφήσει ελεύθερο

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είχε κρίνει ότι ο Γιωτόπουλος πληρούσε τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυσή του.

Οι εφέτες έλαβαν υπόψη το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, το οποίο έθετε ως ελάχιστο όριο για την υποβολή αιτήματος αποφυλάκισης από ισοβίτη τα 19 έτη έκτισης ποινής.

Στο σκεπτικό τους συνεκτίμησαν επίσης τη διαγωγή του στη φυλακή, τη χρήση των αδειών που είχε λάβει κατά καιρούς και το γεγονός ότι ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στα Μαθηματικά.

Η αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

Η αποφυλάκιση, ωστόσο, προσβλήθηκε από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος άσκησε αναίρεση κατά του βουλεύματος.

Το βασικό σκεπτικό ήταν ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η νεότερη διάταξη του 2021 για την υφ’ όρον απόλυση, η οποία αναφέρεται ρητά στους πολυϊσοβίτες και προβλέπει ως ελάχιστο όριο τα 25 έτη πραγματικής έκτισης ποινής.

Κατά την εισαγγελική κρίση, ο Γιωτόπουλος δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο και επομένως δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις για να παραμείνει εκτός φυλακής.

Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου συνεδρίασε εν συμβουλίω στις 5 Ιουνίου και τελικά συντάχθηκε με την άποψη του αντεισαγγελέα, αναιρώντας την απόφαση αποφυλάκισης.

Τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027

Με βάση το νέο σκεπτικό, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027, οπότε και συμπληρώνεται η 25ετία πραγματικής έκτισης ποινής.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διαμορφώνει νέα δεδομένα για την υφ’ όρον απόλυση καταδικασμένων σε πολλαπλές ισόβιες καθείρξεις.

Ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη σε πολλαπλές ισόβιες καθείρξεις, ενώ η αποφυλάκισή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πλέον, η ολιγοήμερη παρουσία του εκτός φυλακής έλαβε τέλος, με την υπόθεση να επιστρέφει στο προσκήνιο και να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της υφ’ όρον απόλυσης στους πολυϊσοβίτες.