Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (14/06/2026) κατά τη διάρκεια του Ράλλυ Δωδώνης, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας σε ειδική διαδρομή και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρίσκονταν θεατές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους που παρακολουθούσαν τη διοργάνωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τον πανικό που επικράτησε τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα αγόρι ηλικίας 9 ετών.

Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο από τον πατέρα του, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

«Το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά μας»

Μιλώντας για το περιστατικό στο Live News, ο πατέρας του παιδιού περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν όταν το αγωνιστικό έχασε την πορεία του και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι θεατές. Όπως ανέφερε, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε πολύ κοντά τους, με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από την καρέκλα όπου καθόταν.

«Το αυτοκίνητο ήρθε προς το μέρος μας και σταμάτησε μπροστά μας. Ο μικρός καθόταν σε μια καρέκλα, η οποία γύρισε όταν έπεσε. Ευτυχώς τον ακούμπησε ελάχιστα και δεν υπήρξε κάτι σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προληπτικά στο νοσοκομείο ο 9χρονος

Σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, ο γιατρός της διοργάνωσης εξέτασε άμεσα τον 9χρονο και συνέστησε προληπτικό έλεγχο σε νοσοκομείο, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο τραυματισμού. Όπως τόνισε, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι πολύ καλή και δεν προέκυψε κάποιο σοβαρό πρόβλημα από το περιστατικό.

«Το παιδί είναι μια χαρά. Μας συνέστησαν προληπτικά να πάμε στο νοσοκομείο για έλεγχο και όλα πήγαν καλά», δήλωσε.