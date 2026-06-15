Παίκτης της Μπράιτον και επίσημα είναι πλέον ο Κοστίνια! Η Αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου δεξιού μπακ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό μεγαλύτερο των 12 εκατ. ευρώ, ενώ αποχαιρέτησαν μέσω των social media τον Πορτογάλο αμυντικό.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο 26χρονος Πορτογάλος έκανε 74 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 1 γκολ, ενώ μοίρασε 4 ασίστ. Παράλληλα, κατέκτησε με τους Πειραιώτες το νταμπλ αλλά και ένα Σούπερ Καπ.