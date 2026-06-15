Με «γκέλα» ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 η Ισπανία. Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Πράσινου Ακρωτηρίου και αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0).

Το Πράσινο Ακρωτήρι από την άλλη που είχε σε μεγάλη βραδιά τον 40χρονο τερματοφύλακα Βοζίνια που «κατέβασε ρολά» έγραψε ιστορία, καθώς πήρε τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι «φούριας ρόχας» ξεκίνησαν δυνατά την αναμέτρηση, παίρνοντας τα ηνία και την κατοχή της μπάλας, προκειμένου να βρουν το γρήγορο γκολ. Μόλις στο 6′ ο Πέδρι έκανε ένα σουτ, αλλά ο Βοζίνια έλεγξε την πορεία της μπάλας.

Ο χαφ της Μπαρτσελόνα προσπάθησε και πάλι να νικήσει τον 40χρονο τερματοφύλακα στο 15’, ωστόσο και πάλι δεν τα κατάφερε. Η Ισπανία συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας και να γυρίζει γύρω από την περιοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου, αλλά χωρίς την μεγάλη φάση η οποία ήρθε τελικά στο 39’.

Ο Κουκουρέγια έστρωσε στον Φεράν η προβολή που έκανε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Βοζίνια είπε πάλι «όχι» στην κεφαλιά του Ογιαρθάμπαλ, διώχνοντας σε κόρνερ.

Η Ισπανία πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο συνέχισε να πιέζει για να βρει το γκολ, αλλά ο Βοζίνια και πάλι σταμάτησε το σουτ του Φεράν στο 45′ και στο 45’+2′ προχώρησε σε μια ακόμη απόκρουση, διώχνοντας σε κόρνερ την κεφαλιά του Λαπόρτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «φούριας ρόχας» είχαν δύο σουτ με τον Φαμπιάν Ρουίθ στο 48’ και το 51’ που έφυγαν άουτ, ενώ στο 56’ πάλι ο Ρουίθ απείλησε με κεφαλιά με τον Βοζίνια να είναι και πάλι στην θέση του και να διώχνει.

Στο 70’ ο Ντε Λα Φουέντε έβαλε στο παιχνίδι τον Λαμίν Γιαμάλ που δεν ήταν απόλυτα έτοιμος μήπως και του βρει λύσεις ο άσος της Μπαρτσελόνα. Στο 73′ μάλιστα ο Γιαμάλ συνεργάστηκε με τον Γιορέντε που έστρωσε στον Μερίνο, αλλά από το σουτ του η μπάλα έφυγε άουτ.

Η κεφαλιά του Κουκουρέγια στο 82′ δεν δημιούργησε πρόβλημα στον Βοζίνια που μπλόκαρε εύκολα την μπάλα, ενώ η Ισπανία πίεσε και στα τελευταία λεπτά χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Το Πράσινο Ακρωτήρι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βοζίνια άντεξε και πήρε έναν τεράστιο βαθμό απέναντι στην Ισπανία που δεν ξεκίνησε καλά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι (87′ Γουίλιαμς), Φαμπιάν Ρουίθ (71′ Μερίνο), Πέδρι, Φεράν Τόρες, Γκάβι (71′ Γιαμάλ), Ογιαρθάμπαλ.

Πράσινο Ακρωτήρι (Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Λόπες, Ντίνεϊ, Σίντνι (76′ Ζοάο Πάουλο), Λ. Ντουάρτε (61′ Ντ. Ντουάρτε), Πίνα, Μοντέιρο (79′ Αρκάνζο), Καμπράλ (61′ Σεμέντο), Μέντες, Λιβραμέντο (61′ Ντα Κόστα).