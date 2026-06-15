Μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για την ελληνική εκθεσιακή κοινότητα εκτυλίχθηκε στο πλαίσιο του UFI European Conference 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, όταν η UFI – The Global Association of the Exhibition Industry απένειμε ειδική τιμητική διάκριση στον Κυριάκο Ποζρικίδη, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής και διεθνούς εκθεσιακής βιομηχανίας.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε ενώπιον κορυφαίων στελεχών του παγκόσμιου εκθεσιακού κλάδου από δεκάδες χώρες, ως αναγνώριση μιας επαγγελματικής διαδρομής που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και συνδέθηκε με την ανάπτυξη, τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση του κύρους της ελληνικής εκθεσιακής αγοράς.

Στην τιμητική αναφορά της UFI επισημάνθηκαν η παρουσία του Κυριάκου Ποζρικίδη στη ΔΕΘ-HELEXPO από το 1987 έως το 2025, η θητεία του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της UFI, η θέση του ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Ένωσης, καθώς και η καθοριστική συμβολή του στη φιλοξενία δύο Ευρωπαϊκών Συνεδρίων της UFI στη Θεσσαλονίκη, το 2008 και το 2025.

Η διάκριση αυτή δεν αφορά μόνο την προσωπική του διαδρομή. Αποτελεί ταυτόχρονα αναγνώριση της διαχρονικής παρουσίας και συμβολής της Ελλάδας στον παγκόσμιο εκθεσιακό χάρτη, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τον επαγγελματικό τουρισμό.

Η μελέτη του ΣΟΚΕΕ στο διεθνές προσκήνιο

Ιδιαίτερα θετικά σχόλια απέσπασε η παρουσίαση της νέας μελέτης του ΣΟΚΕΕ (Σύνδεσμος Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος), η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της UFI και καταγράφει με συστηματικό τρόπο το οικονομικό αποτύπωμα των εκθέσεων στην Ελλάδα.

Η μελέτη αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία, εκτιμώντας ότι οι εκθεσιακές δραστηριότητες στη χώρα δημιουργούν ετησίως περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις, ενώ η συνολική οικονομική δαπάνη που συνδέεται με αυτές ξεπερνά τα 342 εκατ. ευρώ.

Τα ευρήματα της έρευνας συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον από εκπροσώπους διεθνών εκθεσιακών οργανισμών και στελέχη της παγκόσμιας βιομηχανίας εκθέσεων, καθώς τεκμηριώνουν με σαφήνεια το ρόλο των εκθέσεων ως μοχλού ανάπτυξης για τον τουρισμό, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την περιφερειακή οικονομία.

Η τιμητική διάκριση της UFI και η θερμή υποδοχή της μελέτης του ΣΟΚΕΕ συνθέτουν ένα ισχυρό μήνυμα για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής εκθεσιακής βιομηχανίας: ένα μήνυμα διεθνούς αναγνώρισης, εξωστρέφειας και προοπτικής, που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ουσιαστική παρουσία και τεκμηριωμένη φωνή στον παγκόσμιο διάλογο για το μέλλον των εκθέσεων.