Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο νικέλιο της Ινδονησίας και πλέον ανησυχεί για τυχόν βιομηχανική ασφυξία από τη νέα πολιτική που εφαρμόζει η χώρα.

Συγκεκριμένα, το Πεκίνο ανησυχεί για τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν πρόσφατα, οι οποίοι μείωσαν δραστικά τις ποσοστώσεις παραγωγής για τις εταιρείες εξόρυξης και καθιέρωσαν έναν μηχανισμό τιμολόγησης που οδήγησε σε αύξηση της τιμής του μεταλλεύματος νικελίου.

Η αναπροσαρμογή των τιμών οδήγησε σε αύξηση σχεδόν 200% του κόστους παραγωγής της ποικιλίας νικελίου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, απειλώντας τη «λειτουργική βιωσιμότητα σχεδόν όλων των σχετικών έργων», ανέφερε η κινεζική πρεσβεία σε επιστολή προς το Υπουργείο Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι κινεζικές εταιρείες κυριαρχούν στον κλάδο του νικελίου στην Ινδονησία, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για το ορυκτό αυτό, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα και μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Η Τζακάρτα ελέγχει πάνω από τα δύο τρίτα της παγκόσμιας προσφοράς ραφιναρισμένου νικελίου.

«Προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν υφιστάμενες επενδύσεις ύψους 30 δισ. δολαρίων και προγραμματισμένες μελλοντικές επενδύσεις ύψους 20 δισ. δολαρίων, ενώ θα μειώσουν τις ετήσιες εξαγωγές προϊόντων νικελίου κατά περίπου 23 δισ. δολάρια», αναφερόταν στην επιστολή, η οποία είχε ημερομηνία 21 Απριλίου.

Η κινεζική αντίδραση έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση του Ινδονήσιου Προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο αντιμετωπίζει έντονη αντίδραση από ξένους επενδυτές λόγω των λαϊκιστικών κοινωνικών πολιτικών και της αυξανόμενης κρατικής παρέμβασης στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως στον τομέα των φυσικών πόρων.

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν συμβάλει στην ανάδειξη της Ινδονησίας σε κυρίαρχο παράγοντα στον κλάδο του νικελίου, επενδύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή ορυχείων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας, μονάδων κατασκευής μπαταριών, αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις από την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ ανήλθαν συνολικά σε 18,1 δισ. δολάρια πέρυσι και έφτασαν τα 4,9 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, οι περικοπές στις ποσοστώσεις εξόρυξης και ο νέος μηχανισμός τιμολόγησης, που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κρατικών εσόδων, έχουν αναγκάσει αρκετές κινεζικές μονάδες επεξεργασίας νικελίου να μειώσουν την παραγωγή τους.

Ορισμένες εταιρείες εξόρυξης έχουν επίσης υποστεί κατασχέσεις γης στο πλαίσιο των προσπαθειών της Τζακάρτα να πατάξει τις φερόμενες περιβαλλοντικές παραβιάσεις, μια εκστρατεία που, σύμφωνα με τους επικριτές, διεξήχθη αυθαίρετα και χωρίς τη δέουσα διαδικασία.