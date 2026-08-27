Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός σοβαρού περιστατικού που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καν, στη δυτική Γαλλία. Ένας 26χρονος φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, να κατεύθυνε εσκεμμένα το αυτοκίνητό του εναντίον πεζών σε σημείο κοντά σε μπαρ, απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Η κατάσταση αρκετών από τους τραυματίες προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Ο νομάρχης της Καλβαντός, Νταβίντ Κλαβιέρ, ανέφερε ότι επτά άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι τρεις έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

BREAKING:



2 people killed and 8 wounded in a car-ramming attack in Caen, France tonight.



A man born in Russia, named Ibrahim I., deliberately drove a car into a group of people waiting at a bus stop. pic.twitter.com/0NhSkR3rtl — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2026

Ένταση πριν από το αιματηρό περιστατικό

Πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, με επίκληση αστυνομικής πηγής, αναφέρουν ότι πριν από την παράσυρση είχε σημειωθεί διαπληκτισμός.

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός απομακρύνθηκε από την περιοχή. Οι αρχές τον εντόπισαν αργότερα στην Ουιστρεάμ, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την Καν, όπου και τέθηκε υπό κράτηση.

🇫🇷 A driver deliberately rammed people at a bus stop in Caen, killing 2 and injuring 8 before fleeing the scene.



Police later arrested 26-year-old Ibrahim I., who authorities say was born in Russia and had no known terrorism links or intelligence record.



The attack reportedly… — NewsForce (@Newsforce) August 27, 2026

Για την ταυτότητα και το παρελθόν του υπόπτου, ο νομάρχης ανέφερε ότι είναι «γεννημένος στη Ρωσία» και δεν είναι «γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών». Οι προηγούμενες επαφές του με τις αρχές αφορούσαν αποκλειστικά «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας».

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού, εξετάζοντας μεταξύ άλλων καταγραφές από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Η εισαγγελία της Καν επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση είναι 26 ετών.