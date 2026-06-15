Ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για μία από τις πιο προσωπικές πτυχές της ζωής του, αποκαλύπτοντας τους λόγους που δεν θέλησε να αποκτήσει δική του οικογένεια. Καλεσμένος στο «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, αναφέρθηκε τόσο στην παιδική του ηλικία όσο και στην απουσία της μητέρας του από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

«Εγώ συνειδητοποίησα νωρίς ότι αν δεν μπορείς να αντέξεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Σκέφτομαι όλους αυτούς που έχουν παιδιά και την αγωνία που έχουν, με πιάνει στρες. Βλέπεις πράγματα έξω και σκέφτεσαι “πώς θα φέρω ένα παιδί στον κόσμο;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απουσία της μητέρας του και ο ρόλος της γιαγιάς του

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και τις σκέψεις που έκανε μεγαλώνοντας γύρω από τη μητέρα του.

«Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου. Τις απαντήσεις μου τις πήρα σε μεγαλύτερη ηλικία, γιατί όταν είσαι παιδί δεν τα σκέφτεσαι τόσο. Όταν πέρασαν τα χρόνια ζήτησα τις απαντήσεις μου αλλά δεν με ικανοποίησαν. Αυτό είναι και ο λόγος που προσπάθησα να το λύσω όλο αυτό».

Όπως εξήγησε, καθοριστική ήταν η παρουσία της γιαγιάς του στη ζωή του.

«Η γιαγιά μου έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Κάλυπτε όλη την απουσία, δεν μπορούσε να καταλάβω ότι μου έλειπε κάτι», είπε.

Επιστροφή στη δισκογραφία με το «Πάλι»

Παράλληλα με τις εμφανίσεις του, ο Γιώργος Αλκαίος παρουσιάζει τη νέα του μουσική δουλειά. Το φετινό καλοκαίρι επιστρέφει με το single «Πάλι», ένα τραγούδι που κινείται σε γνώριμους μουσικούς δρόμους και αποτελεί τη νέα του δισκογραφική πρόταση.