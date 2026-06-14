Τελειώνει ο Τζόουνς

Πήρε και το πρωτάθλημα μετά τη Euroleague ο Ολυμπιακός, πανηγύρισε ακόμη έναν τίτλο ο Ταϊρίκ Τζόουνς και τώρα θα ετοιμαστεί για αποχώρηση. Ο Αμερικανός σέντερ έχασε πόντους στη σειρά των τελικών με την απόδοσή του ενώ και το επεισόδιο με τον Ναν δεν άρεσε στον Μπαρτζώκα και στους ανθρώπους της διοίκησης. Ο Τζόουνς γενικά είναι λίγο… περίεργος ως χαρακτήρας, το είχε δείξει στο παρελθόν, το έδειξε και τώρα, οπότε στον Πειραιά δεν τον έχουν στη λίστα με τους παίκτες που δεν πρέπει να φύγουν αλλά σε αυτή με τους παίκτες που δεν θα τα βάψουν και μαύρα αν τους αποχωριστούν.

Η περίπτωση Χουάντσο

Η διοίκηση του Ολυμπιακού, σε συνεννόηση με τον Μπαρτζώκα φυσικά, έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει για τη νέα σεζόν, κλείνοντας δύο μεταγραφές. Ο ένας είναι ο Μοντέρο και ο άλλος ο ΜακΙντάιρ. Δεν θα μείνουν όμως εκεί οι ερυθρόλευκοι. Θα κάνουν κι άλλες κινήσεις και θέλουν μια πολύ δυνατή μεταγραφή στους φόργουορντ. Τις τελευταίες μέρες έχουν κυκλοφορήσει φήμες για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και η αγκαλιά του Ισπανού με τον Μπαρτζώκα, ο οποίος τον χαρακτήρισε παικταρά στις δηλώσεις του, μετά τη λήξη του 5ου τελικού βοηθάει στο να υπάρχει μια… ίντριγκα, αυτό όμως είναι ένα θέμα που δεν εξαρτάται από τον Ολυμπιακό. Εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο ο Ισπανός έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο.

Περιμένουν Άρη και ΠΑΟΚ

Οι τελικοί του μπάσκετ ολοκληρώθηκαν μέσα σε κλίμα τοξικότητας όπως πάντα εδώ και χρόνια και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από κανέναν. Γι’ αυτό και υπάρχουν αυτοί, και δεν είναι λίγοι, που εύχονται οι Άρης και ΠΑΟΚ να φτιάξουν σύντομα ομάδες που θα χτυπάνε το πρωτάθλημα, μπας και αλλάξει λίγο η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν μόνοι τους όλα αυτά τα χρόνια και αισθάνονται πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και λογαριασμό να μη δίνουν σε κανέναν, όλες οι υπόλοιπες ομάδες όμως έχουν κουραστεί πολύ από αυτή την κατάσταση. Και αν οι Άρης και ΠΑΟΚ ενισχυθούν όσο αναμένεται, θα έχουν με το μέρος τους και όλους τους υπόλοιπους.

Βρέθηκε ο αντι-Λουτσέσκου

Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ μπαίνουν σε εβδομάδα εξελίξεων, με την αλλαγή προπονητή να είναι πιο κοντά από ποτέ. Σύμφωνα με όσα λένε στη Θεσσαλονίκη άνθρωποι που είναι κοντά στη διοίκηση της ΠΑΕ, ο αντικαταστάτης του Λουτσέσκου έχει ήδη βρεθεί. Το όνομά του δεν έχει γραφτεί ακόμη, δεν έχει κυκλοφορήσει, τις επόμενες μέρες όμως όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, καθώς σε μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ αρχίζει προετοιμασία. Μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του προπονητή, με το σενάριο της παραμονής του Ρουμάνου να παραμένει… εν ζωή, με λίγες πιθανότητες όμως.

Δεν ψήνονται για Μπακασέτα

Με τον Μπακασέτα να μην υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό, άτομα του περιβάλλοντός του προσπάθησαν να ρίξουν γέφυρες με την ΑΕΚ. Να κάνουν μια συζήτηση για να δουν αν μπορεί να προκύψει ενδιαφέρον, η απάντηση όμως ήταν αρνητική. Στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν άλλους στόχους και δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ασχοληθούν με τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος θα έβλεπε με πάρα πολύ καλό μάτι την επιστροφή του στους κιτρινόμαυρους. Θα πρέπει να στραβώσουν πάρα πολύ τα μεταγραφικά της ΑΕΚ για να ασχοληθούν σοβαρά με τον Μπακασέτα, ο οποίος δεν περίμενε ότι θα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση μετά την αποχώρηση του Μπενίτεθ.