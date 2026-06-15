Σε ρόλο κουμπάρου βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου, καθώς ανέλαβε να παντρέψει τον στενό του φίλο και γνωστό επιχειρηματία των νοτίων προαστίων, Τάκη Τσακίρη, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Ξένια Σταμάτη.

Ο παρουσιαστής συνόδευσε τον γαμπρό στην εκκλησία στη Γλυφάδα, περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε το μυστήριο και η μετέπειτα δεξίωση. Στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά, η οποία επέλεξε για την περίσταση ένα στενό γαλάζιο φόρεμα, που ταίριαζε χρωματικά με το ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο και το κομψό κοστούμι που επέλεξε να φορέσει ο Γιώργος Λιάγκας.

Λίγα λεπτά πριν από την άφιξη της νύφης, ο Γιώργος Λιάγκας κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο μια σύντομη on camera εξομολόγηση του γαμπρού, αναρτώντας τη με τη μορφή ιστορίας (story) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτή τη μίνι κουβέντα, ο Τάκης Τσακίρης δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αισθάνομαι πανέμορφα. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά, αλλά όλα είναι ευχάριστα. Νομίζω πως θα συγκινηθώ».

Η διαδρομή του Τάκη Τσακίρης και η σχέση με τον παρουσιαστή

Ο 53χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου για πρώτη φορά μετά από δυόμισι χρόνια σχέσης, κατάγεται από τον Πειραιά και μετρά πάνω από δύο δεκαετίες επαγγελματικής πορείας στον κλάδο της εστίασης.

Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται δύο bar restaurants σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη, ενώ συμμετέχει ως συνιδιοκτήτης και σε μεγάλο παραθαλάσσιο project στην περιοχή της Βούλας.

Η γνωριμία και η παρέα του με τον παρουσιαστή κρατάει πολλά χρόνια, καθώς και οι δύο είναι μόνιμοι κάτοικοι της παραλιακής ζώνης της Αττικής. Ο Γιώργος Λιάγκας επισκέπτεται σε σταθερή βάση τους επαγγελματικούς χώρους του φίλου του, ενώ οι κοινές τους δραστηριότητες επεκτείνονται και εκτός πρωτεύουσας.

Οι δυο τους μοιράζονται την αγάπη για τα σκάφη και τη θάλασσα, πραγματοποιώντας συχνές αποδράσεις στην Τήνο, το νησί όπου ο δημοσιογράφος διατηρεί εξοχική κατοικία. Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Τάκης Τσακίρης ασχολείται επίσης με το άθλημα του πάντελ και τα ταξίδια.

Τα στιγμιότυπα της τελετής στα social media

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν με μια κοινή φωτογραφία τύπου selfie που δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας μαζί με τον γαμπρό κατά την αναμονή στην εκκλησία. Στην πορεία, η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα στιγμιότυπο από το εσωτερικό του ναού, αποτυπώνοντας τον παρουσιαστή την ώρα που στεκόταν δίπλα στο ζευγάρι.

Το ψηφιακό υλικό από τη γαμήλια τελετή ολοκληρώθηκε με ένα ακόμη πλάνο που ανέβασε ο ίδιος ο κουμπάρος, τη στιγμή που άλλαζε τα στέφανα πάνω από το κεφάλι του φίλου του και της Ξένιας Σταμάτη.