Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων 10.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και πέντε οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει περιοριστεί στο πατάρι του συνεργείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.

Από το σημείο αναδύονται πυκνοί μαύροι καπνοί, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και περαστικούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.