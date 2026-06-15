Συναγερμός σήμανε στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς άγνωστοι έκαψαν δύο αυτοκίνητα Βουλγάρων διπλωματών που ήταν σταθμευμένα έξω από την πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Radio Bulgaria, το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως «απροκάλυπτη πράξη επιθετικότητας», τονίζοντας ότι τέθηκε σε κίνδυνο το προσωπικό της πρεσβείας, ενώ την αποκάλεσε «ακόμη μία επίθεση εναντίον της Βουλγαρίας και των Βουλγάρων».

Σε δήλωσή του, το υπουργείο ζήτησε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και τη δικαίωση των υπευθύνων. Ανέφερε ότι η επίθεση αντανακλούσε την προκλητική πολιτική ρητορική και την αδυναμία των θεσμών να ανταποκριθούν επαρκώς σε προηγούμενα περιστατικά, δημιουργώντας μια αίσθηση ατιμωρησίας.

🔥 Два автомобила с дипломатически регистрационни номера са били запалени пред сградата на българското посолство в Скопие. Правителството на Северна Македония осъди палежа.



➡️ Подробности: https://t.co/9h4kxGecSS pic.twitter.com/MDoO5VAKcB — Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG) June 15, 2026

Το υπουργείο αναφέρθηκε επίσης στην εμπρηστική επίθεση εναντίον του βουλγαρικού πολιτιστικού συλλόγου στη Μπίτολα, επισημαίνοντας ότι ο δράστης είχε «εξυμνηθεί» και στη συνέχεια συμμετείχε σε προεκλογική εκστρατεία, αντί να τιμωρηθεί όπως έπρεπε.

Πρόσθεσε ότι η Βουλγαρία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες δημιουργίας αυτού που χαρακτήρισε ως «κλίμα φόβου» για τους Βούλγαρους στη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι διπλωματικές αποστολές και η περιουσία τους απολαμβάνουν ειδική προστασία.