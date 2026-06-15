Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την Εθνική ομάδα της Τυνησίας, με τον Σαμπρί Λαμουσί να είναι στην πόρτα της εξόδου εν μέσω Μουντιάλ.

Μετά την βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Ομοσπονδία της Τυνησίας αποφάσισε να απομακρύνει τον Γάλλο τεχνικό από τον πάγκο της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ματς με την Σουηδία ήταν μόλις το πέμπτο του Γάλλου προπονητή στην Εθνική Τυνησία με απολογισμό τρεις ήττες, μία ισοπαλία απέναντι στον Καναδά και μόλις μία νίκη κόντρα στην Αϊτή.

Το κλίμα στην Ομοσπονδία της Τυνησίας για τον Λαμουσί ήταν ήδη βαρύ πριν από τον αγώνα με την Σουηδία και συγκεκριμένα, από το τελευταίο φιλικό πριν το Μουντιάλ με αντίπαλο το Βέλγιο, όπου η Τυνησία είχε ηττηθεί με 5-0.