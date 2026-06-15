Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ναύπλιο, καθώς αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, «καρφώθηκε» σε μάντρα και καγκελόπορτα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, το ατύχημα συνέβη όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε πέτρινη μάντρα με κάγκελα και σιδερένια αυλόπορτα οικίας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες συνολικά πέντε άτομα, 2 ενήλικες και τρία μικρότερα παιδιά όλοι τους Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν στο όχημα, ενω προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητο και την οικία.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ιδιωτικά μέσα για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

Ακολουθούν φωτογραφίες από το τροχαίο: