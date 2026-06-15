Αποφασισμένος να αποδείξει ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία, ένας 96χρονος πρώην επιστήμονας της αεροδιαστημικής από τη Νέα Υόρκη προσέλαβε επαγγελματία προξενήτρα με έναν ξεκάθαρο στόχο: να βρει την «τελευταία μεγάλη αγάπη» της ζωής του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Sol Rosenblatt, ο οποίος εργάστηκε στο παρελθόν για τη NASA και συμμετείχε στο πρόγραμμα Apollo Program, έχασε τη σύζυγό του το 2023, έπειτα από 69 χρόνια γάμου. Δύο χρόνια αργότερα δηλώνει έτοιμος να ανοίξει ξανά την καρδιά του και έχει ήδη βγει σε αρκετά ραντεβού με γυναίκες ηλικίας 70 και 80 ετών. «Καμία δεν μου προκάλεσε αυτό το ιδιαίτερο συναίσθημα που ψάχνω», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια… αποστολή αναζήτησης».

Η προξενήτρα του, Brigitte Weil, παραδέχεται ότι αρχικά θεώρησε την αποστολή σχεδόν αδύνατη. Όταν όμως γνώρισε από κοντά τον Rosenblatt, άλλαξε γνώμη. «Θέλω να βρω κάποιον άνθρωπο για να μεγαλώσει μαζί του. Άλλωστε, εκείνος δεν νιώθει ακόμη ηλικιωμένος», είπε χαμογελώντας.

Ο 96χρονος έχει πλούσιο βιογραφικό: διαθέτει 14 πατέντες, έχει αναπτύξει τεχνολογίες που βοήθησαν στη μικροχειρουργική και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να εργάζεται πάνω σε νέες εφευρέσεις.

Μάλιστα, το City College of New York, από όπου αποφοίτησε, πρόκειται να του απονείμει φέτος το μετάλλιο του προέδρου του ιδρύματος, μια διάκριση που στο παρελθόν έχουν λάβει προσωπικότητες όπως ο Nelson Mandela, η Coretta Scott King, ο Colin Powell και η Hillary Clinton. Όσο για τη γυναίκα που αναζητά; «Θα ήθελα να είναι ευχάριστη στην παρουσία της και να έχει μια λογική γνώση της επιστήμης», λέει.

Η προξενήτρα του προσθέτει ότι ο Rosenblatt αναζητά επίσης έναν άνθρωπο ζεστό, συμπονετικό, ευγενικό και ρομαντικό. Το βασικό πρόβλημα μέχρι στιγμής είναι ότι αρκετές από τις γυναίκες που γνώρισε αναζητούν απλώς παρέα για έναν καφέ, ένα γεύμα ή μια έξοδο στο θέατρο και όχι μια ουσιαστική ερωτική σχέση.

«Θέλουν έναν συνοδό για το μουσείο ή τον κινηματογράφο, αλλά όχι κάτι περισσότερο», εξηγεί. Ο ίδιος όμως ονειρεύεται κάτι διαφορετικό: μια νέα σύντροφο με την οποία θα μπορούσε ακόμη και να συγκατοικήσει. Σήμερα ζει σε συγκρότημα κατοικιών για ηλικιωμένους, αλλά δηλώνει ότι αν βρει τον άνθρωπό του, σκοπεύει να αγοράσει διαμέρισμα στην περιοχή Battery Park City ώστε να ζήσουν μαζί και να κάνουν καθημερινές βόλτες στη γειτονιά.

Παρά τα 96 του χρόνια, εξακολουθεί να οδηγεί ηλεκτρικό τρίκυκλο ποδήλατο και παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος.

Παρότι δεν έκρυψε ότι η αείμνηστη σύζυγός του, η Vicky, θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, πιστεύει πως υπάρχει ακόμη χώρος για μια νέα αγάπη. «Δεν θα την αντικαταστήσω ποτέ», λέει για τη γυναίκα με την οποία παντρεύτηκε μόλις τέσσερις μήνες μετά τη γνωριμία τους. «Αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να αγαπήσεις ξανά».