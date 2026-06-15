Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας τους.

Μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός μέσα από το video που ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΚΑΕ έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Εργκίν Αταμάν:

«Ευχαριστώ κύριε Γιαννακόπουλε! Πέρασα φανταστικά στην Αθήνα, σε αυτήν την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Ασφαλώς είμαι περήφανος και που έδωσα σε αυτά τα τρία χρόνια, τα τέσσερα αυτά υπέροχα τρόπαια.

Πρώτα απ’ όλα το πρωτάθλημα της EuroLeague. Έτσι σε όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις ημέρες, τους εκπληκτικούς φιλάθλους, την εκπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας.

Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που είχα στην Ελλάδα.

Όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί.

Αλλά τώρα είναι ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας».