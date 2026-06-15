Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές, έμμεσες συνομιλίες ενόψει της υπογραφής, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στη Γενεύη, μιας συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ξεχωριστές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις με καθεμία από τις πλευρές θα διεξαχθούν αυτήν την εβδομάδα στην Ντόχα, πριν από την επίσημη υπογραφή στην Ελβετία και την έναρξη τεχνικών συνομιλιών», δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που πρόσκειται στις συνομιλίες, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεσολαβητές του Κατάρ αποχώρησαν από την Τεχεράνη έπειτα από «17 ώρες έντονων διαπραγματεύσεων», που ξεκίνησαν χθες Κυριακή και κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο πιθανός ρόλος της Ευρώπης και οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Εντωμεταξύ, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτισε η Κάγια Κάλας, ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, ενώ εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι θα έχει διάρκεια.

Όπως τόνισε, η συμφωνία «αποτελεί το πρώτο στάδιο για να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα που είναι καθοριστικά για τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα, ώστε να υλοποιηθεί η συμφωνία, διότι όλοι χρειάζονται να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και, φυσικά, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», επεσήμανε.

Ερωτηθείσα για το αν οι Ευρωπαίοι θα εμπλακούν και θα συμμετάσχουν στις σχετικές διεργασίες, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Κάλας ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε επαφή τόσο με το Ιράν όσο και με τους εταίρους της στον Κόλπο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Βρισκόμαστε σε επαφή με το Ιράν, αλλά και με τους εταίρους μας στον Κόλπο, καθώς και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, προκειμένου να προσφέρουμε βοήθεια. Διαθέτουμε τεχνογνωσία όσον αφορά, για παράδειγμα, τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε και άλλου είδους βοήθεια», δήλωσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά του Ιράν, η ύπατη εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η αποκλιμάκωση της έντασης. «Σήμερα προσπαθούμε να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση. Συζητάμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τώρα που έχουμε εισέλθει σε αυτή τη δεύτερη φάση και τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη», ανέφερε.

Η Κάγια Κάλας αναφέρθηκε τέλος στην κατάσταση στον Λίβανο, τονίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να χρειάζεται στήριξη, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται και το μέλλον της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL). «Ο Λίβανος εξακολουθεί να χρειάζεται βοήθεια. Θα δούμε αν θα προχωρήσουμε σε δική μας επιχείρηση και ποια θα μπορούσε να είναι η αποστολή και οι αρμοδιότητές της», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η τρέχουσα αποστολή πρόκειται να λήξει.