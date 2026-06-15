Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες, Κυριακή, ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά αφού υπογραφεί συμφωνία ειρήνης με το Ιράν την Παρασκευή, μοιάζοντας να αντιφάσκει με πρότερη ανακοίνωσή του, που αναφερόταν στο άμεσο άνοιγμα αυτής της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Με το άνοιγμα του στενού μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή, ώστε να δοθεί χρόνος για την άρση ναρκών, το πετρέλαιο θα ρέει ξανά και στις δύο πλευρές για την περιοχή και τον κόσμο ολόκληρο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, παρότι προηγουμένως έκανε λόγο για άνοιγμα του στενού και παράλληλα την «άμεση» άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

«Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή», επεσήμανε ο ογδοντάρης Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο νεότερο μήνυμά του όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.