Σημαντική μείωση στην επισκεψιμότητα της επίσημης ιστοσελίδας του As Ever καταγράφηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, με την πτώση να αγγίζει το 33% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, φέρνοντας τη Μέγκαν Μαρκλ αντιμέτωπη με έναν οικονομικό «πονοκέφαλο» ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα δείχνουν ότι το εμπορικό εγχείρημα της 44χρονης παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Η Μέγκαν Μαρκλ είχε λανσάρει το συγκεκριμένο brand τον Απρίλιο του 2025, παράλληλα με την πρεμιέρα της εκπομπής της στο Netflix, «With Love, Meghan».

Η βασιλική σχολιάστρια Άλισον Μπόσχοφ, σε σχετικό της άρθρο στην εφημερίδα Daily Mail, υπογράμμισε ότι οι ημερομηνίες λήξης για μια σειρά προϊόντων της εταιρείας, όπως τα τσάγια, οι μαρμελάδες και τα βρώσιμα διακοσμητικά, πλησιάζουν επικίνδυνα.

Μάλιστα, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θεωρεί πιο πιθανό ο βασιλιάς Κάρολος να «κολυμπήσει σε μια πισίνα γεμάτη με τη σπιτική μαρμελάδα της Μέγκαν» παρά να καταφέρει η εταιρεία να πουλήσει όλο το απόθεμά της πριν λήξουν τα προϊόντα, εκτιμώντας ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Οι εκπτώσεις και η αντίστροφη μέτρηση για το απόθεμα

Πληροφορίες από το περιβάλλον της επιχείρησης, τις οποίες επικαλείται το περιοδικό Women’s Day, αναφέρουν ότι η κατάσταση ενδέχεται να γίνει μη αναστρέψιμη μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Πηγή από την αγορά εξήγησε τη δυσκολία διάθεσης του στοκ στην κανονική του αξία:

«Η Μέγκαν απλώς δεν μπορεί να διαθέσει αρκετά προϊόντα στην αγορά και δεν μπορεί να περιμένει ότι θα τα πουλήσει στην πλήρη τιμή τους όταν οι ημερομηνίες λήξης πλησιάζουν».

Η ίδια πηγή συμπλήρωσε σχετικά με το μέλλον του As Ever και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από τη Μέγκαν Μαρκλ και τον σύζυγό της:

«Αν η ίδια και ο Χάρι δεν έχουν κάποιον άσο στο μανίκι τους, ίσως να μην υπάρχει τρόπος να σωθεί αυτή η επιχείρηση».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μοναδική διέξοδος για την εκκαθάριση των αποθηκών είναι η διενέργεια προσφορών, μια κίνηση όμως που η Μέγκαν Μαρκλ αποφεύγει για να μην πληγεί η εικόνα του brand:

«Θα έπρεπε να κάνει προσφορές, αλλά γνωρίζει ότι θα δεχθεί έντονη κριτική. Ωστόσο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το απόθεμα του As Ever».

Η διάψευση για τα sold out και η στάση του ζευγαριού

Τα νέα δεδομένα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις παλαιότερες αναφορές που ήθελαν τα εμπορεύματα να εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά από την κυκλοφορία τους. Άλλος πληροφοριοδότης ξεκαθάρισε την κατάσταση, τονίζοντας: «Η ιστορία ότι τα προϊόντα του As Ever ξεπουλούν δεν ισχύει πλέον».

Η ίδια πηγή μετέφερε και το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της οικίας του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ σχετικά με την πορεία των εσόδων: «Δεν νομίζω ότι κανένας από τους δύο είναι ευχαριστημένος με αυτό».