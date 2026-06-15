Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος προπονητής ολοκλήρωσε τη θητεία του στον «πράσινο» πάγκο, έπειτα από τρία χρόνια.

Σε αυτά τα τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό μέτρησε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, μία κατάκτηση της EuroLeague και δύο Κύπελλα Ελλάδος.

Ο Αταμάν έγινε μέλος του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023 και αποχώρησε μετά από μία σεζόν που δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τους «πράσινους», κατακτώντας μόνο το Κύπελλο Ελλάδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Τούρκο προπονητή με συγκινητικό video, γράφοντας «Ευχαριστούμε Εργκίν».

Μάλιστα, στο video υπήρξαν και κοινές δηλώσεις Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Έργκιν Αταμάν μπροστά στα τέσσερα τρόπαια που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με τον Τούρκο τεχνικό.