Με τη φράση «Super Ηero» και αποτυπώνοντας το Ντέιβιντ Χόκνεϊ ως έναν νέο σούπερ ήρωα που κρατά ένα ουράνιο τόξο και φέρει στην πλάτη του φτερά αγγέλου, αποχαιρέτησε ο μαρκήσιος και κορυφαίος σχεδιαστής Castelbajac τον άνθρωπο που δεν ήθελε να «του πάρουν την άνοιξη».

Η ανακοίνωση για τον θάνατο του πρωτοπόρου της Pop Art Ντέιβιντ Χόκνεϊ ήταν ιδιαίτερα απλή και σύντομη, δια της εκπροσώπου του εδώ και δεκαετίες Ερικας Μπόλτον «Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ πέθανε «ειρηνικά, στο σπίτι του» στο Λονδίνο, στις 11 Ιουνίου 2026, έναν μήνα πριν κλείσει τα 89».

Δίπλα του ώς το τέλος, βρισκόταν ο σύντροφος και βοηθός του Ζαν-Πιερ Γκονσάλβες ντε Λίμα, ο «JP» των ύστερων πορτρέτων του καλλιτέχνη. Για το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε πουθενά η αιτία του θανάτου του, οι φανατικοί της τέχνης και της τεχνικής του, παραπέμπουν στη δήλωση που είχε κάνει κάποτε στο BBC και που μεταξύ άλλων υποστήριζε: «Δεν βγαίνεις στη σύνταξη από αυτή τη δουλειά. Απλώς συνεχίζεις μέχρι να πέσεις».

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους της εποχής μας και για πολλούς θεωρείται ως πρωτοπόρος του κινήματος της Pop Art. Έναν τίτλο ωστόσο που ο ίδιος δεν αποδεχόταν καθώς δεν τον ενδιέφερε η αποδόμηση αλλά η ματιά και το βλέμμα και για τον λόγο αυτό θεωρούσε τον εαυτό του συνεχιστή της μεγάλης ζωγραφικής παράδοσης, από τον Πιέρο ντελλα Φραντσέσκα ώς τον Πικάσο.