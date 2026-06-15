Ένα νέο αεροδρόμιο ειδικών αποστολών εγκαινίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, λίγες εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου.

Το αεροδρόμιο, που ονομάζεται επισήμως Ankara Airport, δημιουργήθηκε με την επέκταση της πρώην στρατιωτικής αεροπορικής βάσης Etimesgut και βρίσκεται σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων από το προεδρικό συγκρότημα.

Σε αντίθεση με το διεθνές αεροδρόμιο Esenboğa, το οποίο αποτελεί τον κύριο εμπορικό αεροπορικό κόμβο της Άγκυρας και βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά, η νέα εγκατάσταση προορίζεται κυρίως για κρατικές, διπλωματικές και VIP πτήσεις.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne teşrif etti. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de beraberinde TSK Komuta Kademesi ile katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, şunları söyledi:



2026 YILI… pic.twitter.com/og1hoZFVrM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2026

Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τις αφίξεις ηγετών

Η τουρκική κυβέρνηση παρουσιάζει το έργο ως κρίσιμη υποδομή για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς στην Άγκυρα αναμένονται ξένοι ηγέτες, κυβερνητικές αποστολές και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, η πρώην στρατιωτική βάση μετατράπηκε σε διεθνή εγκατάσταση ικανή να εξυπηρετεί μεγάλα επιβατικά αεροσκάφη.

Ο διάδρομος επεκτάθηκε από τα 2.450 μέτρα στα 3.000 μέτρα και το πλάτος του αυξήθηκε από τα 42 στα 60 μέτρα, ώστε να μπορούν να προσγειώνονται και να απογειώνονται αεροσκάφη μεγάλου μεγέθους.

Türkiye’de ilk kez uygulandı.



Ankara Havalimanı bağlantı yolları kapsamında inşa edilen Başkent Havacılık Köprüsü’nün 10 bin tonluk tabliyesi, Türkiye’de ilk kez kullanılan yöntemle yerine yerleştirildi.



🔻 YHT hattı üzerine inşa edilen 140 metrelik özel teknolojik köprü… pic.twitter.com/5JclR7yeYe — Türk Savunma Sanayii (@SavunmaEkseni) June 15, 2026

Παράλληλα, κατασκευάστηκε νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών 160.000 τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 44 αεροσκαφών, καθώς και κρατικός ξενώνας 4.800 τετραγωνικών μέτρων.

«Ενισχύει την Άγκυρα ως διπλωματικό κέντρο»

Στην τελετή εγκαινίων, ο Ερντογάν δήλωσε ότι το νέο αεροδρόμιο θα ενισχύσει τη θέση της Άγκυρας ως διπλωματικού κέντρου και θα μειώσει την πίεση στο Esenboğa.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το έργο αποκαθιστά έναν ιστορικό αεροπορικό χώρο, ο οποίος είχε δημιουργηθεί το 1933 ως κέντρο στρατιωτικής αεροπορίας.

TARİHİ AN: İLK İNİŞİ ERDOĞAN YAPTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, bugün açılışı yapılacak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.



Etimesgut Havalimanı'nın modernizasyonunun ardından hizmete giren Ankara Havalimanı'na böylece ilk uçuş da gerçekleştirilmiş oldu. pic.twitter.com/mIn37RQzAY — TV100 (@tv100) June 15, 2026

Η κυβέρνηση προβάλλει το νέο αεροδρόμιο ως επένδυση που θα διευκολύνει τις διεθνείς αφίξεις και θα επιτρέψει ταχύτερη πρόσβαση των αποστολών στο προεδρικό συγκρότημα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος.

Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκε και ειδικός δρόμος σύνδεσης περίπου τριών χιλιομέτρων, ώστε οι ξένες αντιπροσωπείες να μετακινούνται απευθείας από το αεροδρόμιο προς το χώρο των συναντήσεων.

Κόστος περίπου 10 δισ. λιρών

Το κόστος του έργου έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Τουρκία.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τοποθετούν τη δαπάνη γύρω στα 10 δισ. τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 220 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία δημοσίων συμβάσεων, τρεις διαγωνισμοί που ανατέθηκαν το 2025 με διαδικασίες διαπραγμάτευσης είχαν συνολική αξία περίπου 9,5 δισ. λιρών.

Τα μεγαλύτερα έργα αφορούσαν την επέκταση του διαδρόμου, τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, τους τροχοδρόμους, τον κρατικό ξενώνα και τις οδικές συνδέσεις.

Στο πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται επίσης η γέφυρα Başkent Havacılık και περίπου 12,5 χιλιόμετρα νέων ή αναβαθμισμένων δρόμων.

Αντιδράσεις για το εργοστάσιο ζάχαρης

Το έργο έχει προκαλέσει και αντιδράσεις λόγω της γειτνίασης με το συγκρότημα του Ankara Sugar Factory, μιας κρατικής βιομηχανικής εγκατάστασης που λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, κατοικίες εργαζομένων μέσα στο συγκρότημα εκκενώθηκαν στα τέλη του 2025 και στη συνέχεια ορισμένα κτίρια κατεδαφίστηκαν στο πλαίσιο της επέκτασης του αεροδρομίου.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι απομακρύνθηκαν μπλοκ κατοικιών και διοικητικές δομές, παρότι τμήματα του συγκροτήματος είχαν προηγουμένως υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας με δικαστική απόφαση του 2021.

Το γεγονός αυτό έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς εγκρίθηκαν οι κατεδαφίσεις και αν η επιτάχυνση των εργασιών ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ έγινε εις βάρος ιστορικών ή κοινωνικών υποδομών.

«Προσωπικό αεροδρόμιο» καταγγέλλουν επικριτές

Ο ειδικός σε θέματα ενέργειας και κλιματικής πολιτικής Önder Algedik υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι το αεροδρόμιο σχεδιάστηκε πρωτίστως για τις ανάγκες της προεδρίας και όχι για τις ανάγκες των πολιτών.

Κατά την κριτική του, η επέκταση του διαδρόμου χρειάστηκε γη που ανήκε στο συγκρότημα του εργοστασίου ζάχαρης, ενώ οι νέες υποδομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πρόσβαση προς το προεδρικό συγκρότημα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τροποποιήθηκαν ή απομακρύνθηκαν και ορισμένες διαδρομές δημόσιας συγκοινωνίας στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι κάτοικοι κοντινών συνοικιών, όπως το Batıkent και το Eryaman, μπορεί να αντιμετωπίσουν αυξημένο θόρυβο από τις VIP και διπλωματικές πτήσεις.

«Ήταν στρατιωτικό αεροδρόμιο και χρησιμοποιούνταν για logistics. Τώρα μετατρέπεται σε προσωπικό του αεροδρόμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στρατιωτική ιδιοκτησία, κρατική λειτουργία

Παρά τη μετατροπή του σε αεροδρόμιο διεθνών αποστολών, η εγκατάσταση θα παραμείνει υπό στρατιωτική ιδιοκτησία.

Τη λειτουργία της για κρατικές, διπλωματικές και VIP πτήσεις θα έχει η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Αεροδρομίων της Τουρκίας, DHMİ.

Η νέα υποδομή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να παρουσιάσει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ως απόδειξη της διεθνούς βαρύτητας της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα, όμως, η δημιουργία ενός αεροδρομίου σχεδόν δίπλα στο προεδρικό συγκρότημα τροφοδοτεί την εσωτερική αντιπαράθεση για το κόστος, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και τη σχέση των μεγάλων έργων με την πολιτική εικόνα του Ερντογάν.