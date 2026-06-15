Ο Ράφα Μιρ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Βαλένθια και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8,5 ετών.

Το περιστατικό συνέβη την 1η Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο Μιρ μαζί με ένα φίλο του (ο οποίος επίσης καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκισης) γνώρισαν δύο κοπέλες σε νυχτερινό κέντρο, μαζί με τις οποίες πήγαν στη συνέχεια στο σπίτι του τότε παίκτη της Βαλένθια.

Οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν πως βιάστηκαν και την επόμενη μέρα ο Μιρ συνελήφθη και μετά από δύο ημέρες αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος. Ο ποδοσφαιριστής δήλωσε αθώος στη δίκη που έγινε στις 28 Μαΐου, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συναινετική σεξουαλική πράξη όμως κάτι τέτοιο δεν έπεισε το δικαστήριο που τον υποχρέωσε επιπλέον να καταβάλλει ως αποζημίωση στο θύμα το ποσό των 64.000 ευρώ.

Ο Ράφα Μιρ ο οποίος την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε δανεικός στην Έλτσε, σύμφωνα με τον δικηγόρο του θα ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.