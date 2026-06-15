Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές οχημάτων στην Αττική, τα οποία στη συνέχεια παραποιούσε και μεταπωλούσε σε ανυποψίαστους πολίτες, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν 13 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, αφαιρώντας οχήματα από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στη συνέχεια παραποιούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας και τους αριθμούς πλαισίου των κλεμμένων αυτοκινήτων, προκειμένου να τα «νομιμοποιήσουν» ώστε να τα διαθέσουν προς πώληση. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν και σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων για την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Κατά την πολύμηνη έρευνα κατασχέθηκαν συνολικά 36 οχήματα, εκ των οποίων τα 19 διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένα και έφεραν παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας, ενώ αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν, επίσης, εξοπλισμός αντιγραφής κλειδιών, διαγνωστικές συσκευές οχημάτων, εργαλεία διάρρηξης, συστήματα γεωεντοπισμού, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο πιστόλια-ρέπλικες, όπλα και 30.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 33 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται από την ΕΛΑΣ ότι ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ συνεχίζεται η έρευνα της ΕΛΑΣ την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης.