Σε 15 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε 35χρονος οδηγός, που κρίθηκε ένοχος για την πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου από το οποίο έχασε τη ζωή του αντιδήμαρχος στη Λαμία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, μετά από δύο διακοπές, η δίκη για το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο Αντιδήμαρχος Λαμιέων Κώστας Σταυρογιάννης και είχε τραυματιστεί σοβαρά η σύζυγός του Γιώτα Κουμπάρου, τον Ιούνιο του 2025.

Κατηγορούμενος ο 35χρονος οδηγός του αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το αμάξι του αντιδημάρχου στον Περιφερειακό του Προφήτη Ηλία, για τις πράξεις της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη και το θάνατο άλλου, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών.

Το δικαστήριο μετά από πολύωρη ακροαματική διαδικασία κήρυξε ένοχο τον 35χρονο όπως κατηγορούνταν, απορρίπτοντας ομόφωνα ελαφρυντικές περιστάσεις και κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Του επιβλήθηκε συνολικά ποινή κάθειρξης 15 ετών και 5 μηνών για τις δύο πράξεις, ενώ το δικαστήριο κατά πλειοψηφία αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στη φυλακή, καθώς είχε προφυλακιστεί στο προηγούμενο δικονομικό στάδιο.

Οι καταθέσεις και η απολογία

Τραγικές φιγούρες στο δικαστήριο η σύζυγος και τα παιδιά του αείμνηστου αντιδημάρχου που κλήθηκαν να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις για το τροχαίο δυστύχημα.

Όλοι τους ανέφεραν ότι από τον 35χρονο οδηγό δεν έχουν ακούσει ούτε μία συγγνώμη, ούτε είχαν κάποια ένδειξη μεταμέλειας μέχρι σήμερα. Η κόρη του μάλιστα τόνισε ότι το δυστύχημα δεν ήταν κάτι μοιραίο, καθώς συνειδητά ο 35χρονος πήρε το αυτοκίνητό του κι έγινε ό,τι έγινε.

Η σύζυγος του Κώστα Σταυρογιάννη που ήταν και η οδηγός του οχήματος στο οποίο ο αντιδήμαρχος επέβαινε ως συνοδηγός, είπε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη είδε το άλλο αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω τους χωρίς να προλάβει να κάνει κάτι. Περιέγραψε μάλιστα με μεγάλη συγκίνηση το γεγονός ότι η ίδια δεν πρόλαβε να αποχαιρετίσει τον αγαπημένο της, καθώς νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, ενώ το κακό το έμαθε 10 ημέρες αργότερα!

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο πατέρας του κατηγορουμένου εξέφρασε την εκτίμησή του ότι έφταιγαν και οι δύο οδηγοί και κατέθεσε τη λύπη του για αυτό που έγινε.

Ο κατηγορούμενος τέλος στην απολογία του επανέλαβε ότι δεν είχε πιει καθόλου στο γάμο στον οποίο βρισκόταν νωρίτερα και περνώντας από το κέντρο είχε πιει μόνο δύο ποτά πριν πάει σπίτι. Εκτάκτως ο πατέρας του του είχε τηλεφωνήσει για δουλειά και χρειάστηκε να μεταβεί στην περιοχή που του υπέδειξε και βρέθηκε στον περιφερειακό του Προφήτη Ηλία όπου έγινε το τροχαίο. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε κάνει ούτε ναρκωτικά και αυτό που βρέθηκε στο αίμα του ήταν από προηγούμενη χρήση καθώς είχε πάρει πριν μέρες για να διαχειριστεί το άγχος του από το φόρτο εργασίας.

Κι εκείνος υποστήριξε ότι όλα έγιναν ξαφνικά και νιώθει άσχημα για αυτό που συνέβη, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα εκτός από τους πραγματογνώμονες.

Το τροχαίο δυστύχημα

Ήταν ξημερώματα Κυριακής 22 Ιουνίου 2025, όταν η Λαμία «πάγωσε» με την είδηση ότι ο Αντιδήμαρχος Κώστας Σταυρογιάννης είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό του Προφήτη Ηλία. Το λευκό Renault στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο 64χρονος και οδηγούσε η σύζυγός του, κινούνταν στο ρεύμα προς νοσοκομείο, όταν σε μια στροφή συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αντίθετα κινούμενο όχημα, μάρκας Mercedes, που οδηγούσε ο 35χρονος κατηγορούμενος.

Πίσω ακριβώς ακολουθούσε ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Κυρίτσης που σταμάτησε να βοηθήσει, ωστόσο για τον Κώστα Σταυρογιάννη ήταν ήδη αργά. Σύντομα έφτασαν στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά. Τραγική ειρωνεία, ο αδερφός του αδικοχαμένου αντιδημάρχου Δημήτρης Σταυρογιάννης εκτελούσε εκείνο το ξημέρωμα χρέη αξιωματικού υπηρεσίας στην Τροχαία Λαμίας!

Η σύζυγός του Κώστα Σταυρογιάννη νοσηλεύθηκε για πολλές ημέρες στο νοσοκομείο Λαμίας αρχικά στη ΜΕΘ και στη συνέχεια σε θάλαμο, καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο οδηγός της Mercedes συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προφυλακιστέος.

Ο Κώστας Σταυρογιάννης υπήρξε επί σειρά ετών στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης, έχοντας διατελέσει αντιδήμαρχος τεχνικών έργων – λόγω της ιδιότητας ως αρχιτέκτων μηχανικός – με τρεις διαφορετικούς δημάρχους! Υπήρξε μάχιμος μηχανικός με πολυετή εμπειρία, γνώση και αγάπη για το επάγγελμά του.