Οι τροχονομικοί έλεγχοι γίνονται συχνά στους ελληνικούς δρόμους, καθώς η πολιτεία δίνει πλέον μεγάλη προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια. Ο βασικός σκοπός αυτών των ελέγχων είναι να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και να εξασφαλιστεί ότι η κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους γίνεται χωρίς προβλήματα.



Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες η επιτήρηση έχει γίνει ακόμα πιο έντονη, αφού χρησιμοποιούνται τόσο νέες τεχνολογίες, όπως τα σύγχρονα συστήματα καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, όσο και οι κλασικοί έλεγχοι που διενεργούν οι αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας.



Με την αυστηροποίηση των ελέγχων στους δρόμους και τη χρήση νέων τεχνολογιών (όπως οι κάμερες AI), είναι απαραίτητο οι οδηγοί να γνωρίζουν πότε οφείλουν να σταματήσουν σε ένα μπλόκο και τι προβλέπει ο νόμος.

Η υποχρέωση στάσης και οι ποινές

Είναι πλήρως παράνομο να αγνοήσετε το σήμα ενός αστυνομικού ή οργάνου της Τροχαίας. Αν δεν συμμορφωθείτε, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει:

Πρόστιμο 350 ευρώ.

350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος και στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδων) για 30 ημέρες.

και στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδων) για 30 ημέρες. Πιθανή ποινή φυλάκισης έως ένα έτος.

Η εξαίρεση: Αστυνομικοί χωρίς στολή

Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου η στάση δεν είναι υποχρεωτική: Όταν το άτομο που κάνει το σήμα φοράει πολιτικά ρούχα και δεν φέρει διακριτικά της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, οι οδηγοί και οι πεζοί οφείλουν να υπακούουν σε σήματα αστυνομικών που φέρουν στολή.

που φέρουν στολή. Είναι λογικό ένας οδηγός να μην μπορεί να αναγνωρίσει αν κάποιος με πολιτικά είναι πράγματι αστυνομικός ή άγνωστος.

είναι πράγματι αστυνομικός ή άγνωστος. Συμβουλή: Αν δεν υπάρχει περιπολικό, άλλοι ένστολοι ή εμφανής αστυνομική επιχείρηση, ο οδηγός μπορεί να είναι επιφυλακτικός.

Τι ισχύει αν σταματήσετε σε έλεγχο με πολιτικά

Αν τελικά σταματήσετε και ο αστυνομικός δεν φοράει στολή:

Είναι υποχρεωμένος να δηλώσει αμέσως την ιδιότητά του.

Πρέπει να επιδείξει την υπηρεσιακή του ταυτότητα πριν ξεκινήσει οποιονδήποτε έλεγχο ή βεβαιώσει παράβαση.

Συνήθως, έλεγχοι με πολιτική περιβολή γίνονται από την Ασφάλεια και όχι από την Τροχαία, εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση από τους προϊσταμένους τους.

Αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας

Αν ένας αστυνομικός που βρίσκεται εκτός υπηρεσίας (και φοράει πολιτικά) δει μια σοβαρή παράβαση (π.χ. παραβίαση κόκκινου), δεν βεβαιώνει ο ίδιος την κλήση εκείνη τη στιγμή. Οφείλει να καλέσει την Άμεση Δράση ή την τοπική Τροχαία, ώστε ένστολοι αστυνομικοί να αναλάβουν τη διαδικασία του ελέγχου.